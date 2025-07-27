Сирия готовится к первым парламентским выборам в своей новой истории — после свержения режима Башара Асада. Как сообщил глава избирательной комиссии Мухаммад Таха агентству SANA, голосование в Народный совет планируется провести с 15 по 20 сентября.

Это заявление стало неожиданным на фоне более ранних слов де-факто лидера страны Ахмеда аш-Шара, допускавшего отсрочку выборов на срок до четырех лет.

Ранее — еще в конце декабря 2024 года, аш-Шара, возглавляющий правящую коалицию на базе организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), отмечал: до выборов может понадобиться провести новую перепись населения и подготовить Конституцию. Это, по его словам, займет не менее трех лет.

Сдвиг мог стать возможным после недавней отмены США и ЕС сильнейшего санкционного давления против Дамаска. В конце июня американский президент Дональд Трамп подписал указ, который отменил большинство рестрикций — но сохранил санкции против Асада и ряда террористических групп. Европейский Союз снял ограничения в ключевых секторах — энергетике, транспорте, банковской сфере еще в феврале и мае 2025 года.