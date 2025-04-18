Россия оказывает давление на США, требуя открыть воздушное пространство для российских авиакомпаний, пишет Politico. По его данным, Москва дала понять американцам, что хочет восстановить полеты в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Украиной. Вашингтон эту инициативу поддержал, отмечает издание.

Однако Евросоюз выступил против этой идеи, ссылаясь на серьезные риски в сфере безопасности и юридические проблемы при отмене санкций.

«Санкции ЕС против России остаются в силе», — заявил высокопоставленный представитель Еврокомиссии на условиях анонимности. «Запрет на полеты российских авиакомпаний над территорией ЕС сохраняется — и вряд ли он будет отменен».

То есть даже если США и Россия договорятся о восстановлении полетов, Евросоюз не позволит российским авиакомпаниям совершать рейсы в своем воздушном пространстве. Тогда для полета из Москвы в США придется делать крюк над Северным полюсом или же лететь через Тихий океан — все это крайне невыгодно.

После начала российско-украинской войны в феврале 2022 года, ЕС и США запретили российским авиакомпаниям приземляться и пролетать над своей территорией. Также был прекращен доступ к запчастям от Boeing и Airbus. В ответ Москва закрыла свое воздушное пространство для западных авиакомпаний — это больно ударило по рейсам в Азию.

Теперь, по мере продвижения переговоров о прекращении огня, Россия требует уступок: восстановления прямого авиасообщения и доступа к авиазапчастям. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прямые рейсы в США должны быть возобновлены после снятия санкций с «Аэрофлота».

Вашингтон пока официально не согласился, но и не стал отказывать, уточняет Politico.

Однако дело не только в политике. Представители ЕС выражают обеспокоенность тем, что российские самолеты больше не соответствуют международным стандартам безопасности.

«Серьезные сомнения вызывает пригодность российских самолетов к эксплуатации», — отметил представитель Еврокомиссии. «Нет уверенности, что за последние три года техническое состояние авиапарка и служб управления воздушным движением поддерживалось на должном уровне».



