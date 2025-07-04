ПОЛИТИКА
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Трамп проведет турнир UFC в Белом доме
Президент заявил, что в следующем году на 250-летие США бои пройдут прямо на лужайке перед Белым домом
Трамп проведет турнир UFC в Белом доме
Трамп на турнире UFC / Reuters
4 июля 2025 г.

Президент Дональд Трамп заявил о планах провести турнир UFC во дворе Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов, сообщает CNN.

Выступая на митинге в Де-Мойне (Айова) накануне Дня независимости, Трамп представил эту идею, рассказывая о будущих торжествах.

«Мы проведем бой UFC — только представьте — на территории Белого дома», — отметил политик, не уточняя деталей и точных сроков будущего мероприятия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила серьезность намерений: «Президент абсолютно серьезен». Представитель UFC также сообщил CNN, что переговоры о проведении мероприятия действительно ведутся, однако подробностей пока нет.

Связи Трампа с этой спортивной организацией имеют давнюю историю. В 2001 году он поддержал UFC, предоставив площадку в казино Trump Taj Mahal, когда другие арены отказывали в проведении турнира. С тех пор глава UFC Дэйна Уайт остается союзником Трампа и даже выступил на Республиканском национальном съезде в 2024 году с речью в поддержку будущего президента.

С момента возвращения в Белый дом Трамп не раз посещал турниры UFC. В апреле он стал первым действующим президентом США, посетившим бой этого формата, и вышел на арену вместе с бойцами в Майами. Позже он появился у октагона в Ньюарке и Нью-Йорке, где получил овации и видео-поздравление с победой на выборах.

На том же мероприятии в Айове Трамп объявил и о других спортивных инициативах, включая соревнования среди школьников под названием «Игры патриотов», которые пройдет под руководством министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

Как отмечает CNN, культура боев UFC не столько интересна Трампу лично, сколько хорошо вписывается в его политический имидж и помогает добиваться голосов консервативного электората. В 2024 году республиканец завоевал поддержку молодых мужчин, которым близки ценности UFC — сила, выносливость и вызов системе, уточняет канал.

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