Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже много лет предлагает реформу существующей системы принятия решений в формально главной структуре мирового сообщества — Организации Объединенных Наций. Его формула «мир больше пяти» (постоянных членов Совета Безопасности ООН) общеизвестна, и мало кто в состоянии оспорить ее как таковую.

Однако такие призывы Эрдогана являются не просто констатацией очевидных истин — они как опираютсяна цельную историософскую платформу, так и содержат конкретные предложения, вытекающие из актуальной философии международных отношений.

От Лиги Наций к ООН

Выступая в октябре 2021 года, Эрдоган не только повторил свой давний тезис о том, что при нынешнем составе постоянных членов Совета Безопасности ООН, которыми являются США, Великобритания, Россия, Франция и Китай, «Исламский мир не имеет достаточного права голоса, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются».

Он сделал еще одно заявление, которое шокировало одних и не было понято другими. «Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне», — заявил турецкий лидер.

Да, надо понимать, что нынешний формат организации мирового сообщества имеет свой исторический и политический контекст. Организация Объединенных Наций была создана 24 октября 1945 года в скором времени после завершения Второй мировой войны и создана фактически теми, кто в ней победил. Равным образом и предшествовавшая ей форма организации мирового сообщества — Лига Наций была создана на основе Версальского соглашения 1919 года и Версальско-Вашингтонской системы, сформированной в 1919–1920 гг. победителями в Первой мировой войне.

Стоит напомнить, что в Первой мировой войне столкнулись два блока – Центральных держав, состоявший из Австро-Венгерской, Германской, Османской империй и Болгарского царства, и Антанта, состоявшая из Великобритании, Франции, России, США и их многочисленных союзников за пределами Европы. Победителем в ней оказалась Антанта, однако до того, как это произошло, из нее выбыла Россия, в которой власть захватили большевики, заключившие в начале 1918 года сепаратный Брест-Литовский мир с Центральными державами, признавший их победу.

Впрочем, торжество главной из них — Германии было недолгим. Через год с ней повторилась примерно та же история, когда правительство, пришедшее к власти в результате революции, заключило со странами Антанты Версальский мир, признавший поражение Германии. На этом фоне прекратили свое существование Австро-Венгерская и Османская империи, вместо которых возникло множество национальных государств.

Подобно тому, как ООН имеет Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею, Лига Наций также имела Ассамблею ее участников и Совет, в который входили 4 постоянных и 4 сменяемых каждые три года страны. Первыми были как раз страны — победители в Первой мировой войне: Великобритания, Франция, Италия и Япония. Однако воевавшие на одной стороне, очень скоро они оказались по разные стороны новых разделительных линий. И Италия, и Япония предпочли старым союзникам нового — нацистскую Германию, вместе с которой заключили Тройственный пакт, также известный как пакт стран Оси: Берлин — Рим — Токио.

К тому моменту все эти страны вышли из Лиги Наций, а в 1939 году за агрессию против Финляндии из нее был исключен и СССР. Таким образом, вне организации, претендовавшей на принятие решений от имени всего мирового сообщества, оказалась значительная часть ключевых игроков мировой политики. Поэтому неудивительно, что она не смогла предотвратить новую Мировую войну, начало которой сделало ее существование бессмысленным.

Организацию Объединенных Наций сформировали изначально конкурирующие между собой победители во Второй мировой войне. Все они были в ней Союзниками, победившими Страны Оси общими усилиями.

Однако как этого единства не было до 1941 года, так оно исчезло и в 1945 году. Ведь когда Вторая мировая война началась нападением гитлеровской Германии на Польшу, СССР фактически находился с Третьим Рейхом в сговоре и воспользовался его вторжением в Польшу, чтобы отторгнуть от нее территории, населенные украинцами и белорусами.

Агрессивные планы и подозрения в отношении друг друга тиранов, стоявших во главе Третьего Рейха и СССР, в скором времени привели к войне между ними. С ее началом в 1941 году СССР присоединился к антигитлеровской коалиции, а та стала оказывать ему помощь в рамках программы ленд-лиза.

При этом было очевидно, что такое сплочение в борьбе против общего врага для стран с несовместимыми идеологическими и политическими устремлениями может быть только временным. Но к тому моменту, как между ними началась холодная война, им удалось создать новую систему организации мирового сообщества, призванную не допустить ее превращения в горячую. Точнее, в горячую мировую, потому что война в различных формах и на разных направлениях между ними шла. Но с задачей недопущения новой полномасштабной мировой войны ООН, созданная старыми союзниками и новыми противниками, справилась.

Более справедливый мир вместо консервации итогов войны

Тем не менее с распадом Советского блока и самого СССР баланс сил в рамках двухполярной системы, позволявший ООН решать свои задачи, разрушился. Стала возникать новая геополитическая реальность и новые геополитические противоречия, что напоминает ситуацию, возникшую внутри Лиги Наций, которая в итоге привела ее к расколу, а мир — к новой мировой войне.

Тогда эти противоречия возникли между постоянными членами Совета Лиги Наций — Великобританией и Францией, с одной стороны, и Италией и Японией, с другой. Также и сегодня наиболее жесткие противоречия существуют между входящими на постоянной основе в Совет Безопасности ООН странами Запада, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой.

Однако показательно, что, имея эти противоречия, все они пока не подвергают сомнению существующую систему, при которой Совет Безопасности ООН является их закрытым клубом. Клубом, все менее способным справляться с внутренними противоречиями...

Президент Турции в этой ситуации выступает с принципиально иным подходом. Причем он открыто связывает его с исторической ретроспективой и перспективой, констатируя очевидное — результаты Второй мировой войны не могут вечно оставаться конституирующими для меняющегося мира, равно как не могли ими оставаться и результаты Первой мировой войны.

Для Турции, как и для всего Исламского мира, который она берется представлять в данном случае, эта война вообще была чужой. И если в Первую мировую войну ее вовлекли авантюры младотурок, что и привело Османскую империю к краху, то от участия во Второй мировой войне ей удалось удержаться.

И у арабо-мусульманского мира было мало поводов сочувствовать в той войне как Британской империи, ассоциирующейся с колониализмом, так и СССР с его безбожным коммунизмом. А агрессия фашистской Италии против Ливии и колониальные войны Испании и Португалии в мусульманском мире дискредитировали в нем и блок Оси.

Впрочем, и самих победителей во Второй мировой войне эта победа, как видно, уже не сплачивает, в том числе и потому, что их взгляды на нее сильно различаются. В России она сегодня фактически рассматривается как война России против Запада, при этом забывается как то, что ее вели все республики и народы СССР, так и то, что без поддержки Великобритании и США он бы не выстоял в первые годы войны и не смог бы от обороны перейти в наступление.

Запад же и особенно его новые члены хорошо помнят, что союзу с СССР в 1941–1945 гг. предшествовал его сговор с Германией, а последовала за ним фактическая оккупация народов Восточной Европы, чьи попытки вырваться из нее не раз подавлялись советскими танками. Уже не говоря о том, что во время самой этой войны национальные движения многих лишенных государственности народов, стремящихся к независимости, фактически оказались между молотом СССР и наковальней нацистской Германии.

Подход, который предлагает в такой ситуации Реджеп Тайип Эрдоган, представляется наиболее перспективным — перестать воспринимать мир как вечного заложника Второй мировой войны и принять его новые реалии. Подробно он описан в изданной накануне 76-сессии Генеральной ассамблеи ООН его книге «Более справедливый мир возможен».

В ней Эрдоган констатирует, что мир становится многополярным, но, в отличие от энтузиастов этой многополярности, открыто признает, что она несет с собой новые вызовы безопасности и стабильности мира. Поэтому он предлагает закрепить новую реальность в новой архитектуре международной безопасности, основанной на принципе «глобальной справедливости» и «эффективной многосторонности».

Называя предлагаемую им реформу ООН «революционной», он не преувеличивает. Ведь она включает в себя следующие пункты:

- Сокращение полномочий Совета Безопасности ООН и расширение полномочий Генеральной ассамблеи

- Подотчетность Совета Безопасности Генеральной ассамблее

- Отмена института 5 бессменных членов Совета Безопасности и формирование его вместо этого путем выбора Генеральной ассамблеей 20 стран-членов, представляющих ключевые регионы и сообщества мира, включая Исламский мир

- Отмена права вето членов Совета Безопасности

Таким образом предлагается от олигархической системы управления миром закрытым клубом держав, победивших во Второй мировой войне и учредивших мировую систему под себя, перейти к действительно глобально-представительской системе. Это бы позволило миру перестать быть заложником как отдельных стран, способных своим правом вето блокировать решения в интересах всего международного сообщества, так и их кучке. Готов ли мир перейти к такой действительно глобальной системе?

Положительный ответ на этот вопрос неочевиден. Зато очевидно другое — без этого он рискует тем, что новая мировая система опять родится по итогам новой мировой войны. Или уже не родится...