Родители российских школьников в срочном порядке закупают сейчас учебники, пособия и тетради на следующий учебный год. Те уже выросли в цене примерно на 10-15%. А вот бумага форматом А4 — та, которая стоила 300 рублей за пачку — теперь продается по 2000 рублей и всего по несколько штук в одни руки.

Школы уже получили рекомендации экономить бумагу, а также отчитались, сколько им понадобится ее для проведения ЕГЭ и ОГЭ. После этого Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы с весны на осень.

Неудобная тема

Пока родители обносят канцелярские и книжные магазины, их детям в российских школах, колледжах и университетах рассказывают, как правильно понимать российское вторжение в Украину и учат отличать фейки от реальности. В помощь педагогам и преподавателям для неожиданно введенных уроков политинформации были изданы специальные методички: для школьников — «Взрослый разговор о мире», для студентов — «Фейки и вбросы. Как не остаться одураченным».

Центр «Досье» ознакомился с этими методичками и углядел в них «передергивания, манипуляции, а то и откровенную ложь». Так, из 8 фейков, которые авторы считают сегодня практически главной проблемой, «реальными фейками оказались лишь два». Но кроме призыва не верить вбросам и ориентироваться только на официальную информацию центру «Досье» не понравились два других основных тезиса, которые должны помочь детям и молодежи сформировать правильное видение ситуации и отношение к ней. Один из них звучит так: Россия из-за санкций станет только сильнее. Та же Европа, говорится в методичках, уже скоро придет покупать российские самолеты, поскольку РФ производит титан, без которого их не построить. Отдельно уточняется, что за санкциями стоят США, которые мечтают разрушить экономику России и Европы.

Чтобы дети не застали учителей врасплох, говорит «Досье», к сценарию политпросветительского урока прилагается 15-страничный список возможных вопросов и заготовленные ответы. Кстати, как оказалось, на неудобные вопросы учила отвечать педагогов еще 28 февраля представитель МИДа Мария Захарова.

Разговор с ней для школьных учителей истории и обществознания организовал департамент образования Москвы. «Основной акцент был на то, что дипломатические методы были полностью исчерпаны», — сообщил РБК один из учителей. Работники просвещения также поинтересовались, что говорить детям, уверенным, что Россия вторглась в Украину и нарушила ее суверенитет. Захарова повторила позицию президента РФ о том, что речь идет о денацификации и демилитаризации страны.

Коронавирус в помощь

Еще один парадокс реальности заключается в том, что методички издаются и новые предметы вводятся в то время, когда в стране уже сейчас ощущается серьезный дефицит бумаги и, судя по всему, дальше будет только хуже.

Скорее всего, именно из-за проблем с бумагой Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы (ВПР) с весны на осень, правда, объяснил это решение «рисками распространения коронавируса». ВПР — это ежегодные (и важно) итоговые контрольные. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учащихся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Однако в ведомстве сказали, что сейчас не могут рисковать детьми. «Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. К тому же Минздрав РФ допустил вероятность новой COVID-волны в марте и апреле, а ВПР традиционно проходят как раз в это время — с 15 марта по 20 мая. Поэтому было решено провести их уже в следующем учебном году — с 19 сентября по 24 октября 2022-го.

Интересно, что всего за несколько дней до этого сообщения «Ротонда» писала, что петербургские школы переносят проверочные работы конкретно из-за дефицита бумаги. Руководитель одной из школ Красносельского района даже рассказал, что 18 марта районные чиновники опрашивали администрацию школ о том, сколько они планируют потратить бумаги на печатные материалы для проведения ЕГЭ. По предположениям учителей и общественности, именно для выпускных экзаменов чиновники хотят сохранить бумагу. Видимо, одновременно на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР ее не хватит, поэтому приходится выбирать.

«Бумаги нигде нет»

Дело в том, что 1 марта финская химическая компания Kemira перестала поставлять в Россию и Беларусь хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой, пригодной для использования. И уже на следующий день крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Ленобласти прекратил выпуск листов А4.

На фоне сокращения производства бумага в офлайн и онлайн-магазинах подорожала в несколько раз. На маркетплейсах цена на бумагу варьируется от 700 рублей до 2500 тысяч рублей за одну пачку, а в некоторых офлайн-магазинах продажу бумаги стали нормировать, отпуская не более двух пачек в одни руки. Однако и там полки для товара этой категории стоят пустыми.

Педагоги стали требовать, чтобы родители детей обеспечивали школы бумагой. «Учитель написала нам, чтобы приносили бумагу в школу, — цитирует «Московский комсомолец» маму четвероклассника из Воронежской области. — Говорит, всего на класс ей нужно 3 пачки. Бумаги нигде нет, ее продают только оптом по 4 тысячи рублей за коробку. Учителю такое не по карману».

«Да и купить сейчас это вряд ли возможно, — подтверждают родители на форумах и уточняют: — Бумага не просто подорожала, она исчезла из продажи».

Другой актуальный вопрос сегодня, как будут печататься пособия и рабочие тетради, которые в современной школе стали обязательными по всем предметам. И сколько они будут стоить, если уже сейчас цена на старые партии увеличилась на 10-15%. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись школы, жалуются родители: «Компьютерные классы становятся непозволительной роскошью. Крупнейшие иностранные разработчики ПО заявили об уходе из РФ. Для того, чтобы полностью заменить операционные системы, потребуется время».

«Лопухи не понадобятся»

В правительстве не подтверждают грядущие проблемы с бумагой, называя их временным этапом. В Союзе лесопромышленников уверяют, что дефицита бумаги в стране не будет. «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся», — заверил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.

По его словам, из-за санкционного давления лишь одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство. «Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане», — подчеркнул Фролов.

По его мнению, стоимость офисной бумаги резко возрастет лишь в том случае, если «цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы». «Но увеличение их на 300% — это, уверен, перебор», — подчеркнул Фролов. Он рассчитывает, что помощь российской бумажной промышленности окажут Китай и Индия, а также страны ЕАЭС.

Однако экономисты считают, что переориентироваться с европейского сырья на другое у российских типографий быстро не получится. Тем более что сегодня Россия отрезана не только от Европы и США, но еще и от Азии. «Вся морская логистика заблокирована: никто не хочет принимать российские грузы в портах», — отмечает гендиректор информационно-консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков.

Также в пресс-службе издательства учебной литературы «Просвещение» заявили, что сохранение цен на печатную продукцию в текущих условиях является нереалистичным. Цена на учебники и пособия складывается из многих составляющих: «Бумага, краска, перевозки, и, конечно же, оплата работы большой команды авторов, методистов, редакторов и художников». Поэтому, что бы ни говорили чиновники, не стоит надеяться на то, что в стране не будет подорожания на абсолютно всю печатную продукцию, и на то, что не взлетят и без того немалые затраты на обучение школьников.

Но тем не менее сегодня цены на бумагу взвинчивают не производители, а оптовые компании и ритейлеры, которые получают свою прибыть с перепродажи товаров. Именно они, по мнению научно-производственного объединения Рослесинфорг, являются виновниками нынешнего неадекватного роста цен.

Получается, Россия возвращается к эпохе спекуляций.