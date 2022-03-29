Словесная эскалация в адрес российского руководства, развернутая на днях Джо Байденом, была остановлена самим же американским лидером. После своего выступления в Варшаве, в рамках которого прозвучал тезис о недопустимости сохранения Владимира Путина у власти в России, президент США сдал назад, объяснившись следующим образом: ремарки выражали возмущение и «личные чувства» по поводу натиска российских войск на Украину, но они никак не свидетельствовали о новой линии в американской внешней политике.

После речи в Польше сотрудники Белого дома сделали все возможное, чтобы подчеркнуть: администрация президента США не делает никаких ставок на смену власти в России, в то время как серия санкций лишь призвана вразумить Кремль и остановить войну в Украине. «Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя дать возможность осуществлять контроль над своими соседями или регионом», — сказал один из неназванных источников The Wall Street Journal. По его словам, смена власти в России не является вопросом, стоящим на повестке.

Необходимость прояснить «месседж» президентского выступления назревала все последние дни, пока европейские союзники Америки предпринимали попытки дистанцироваться от высказанных Байденом оценок. Президент Франции Эмманюэль Макрон открыто заметил, что слова его коллеги торпедируют дипломатические усилия, в то время как в британском правительстве заявили, что «российский народ сам должен решать, как управлять» страной. В демлагере США объяснили, что смена режима уже 20 лет не является основой партийной линии.

Разъяснение по варшавской речи было как минимум третьим эпизодом, когда администрация Байдена чувствовала себя обязанной внести публичные корректировки в выступление президента США, которое в оригинальной версии было чревато скандалом и создавало диссонанс с внешнеполитической стратегией Вашингтона. На неофициальном уровне американские чиновники говорят о том, что тезиса о недопустимости сохранения Путина у власти не было в заранее подготовленной части выступления.

Самая тяжелая работа в Вашингтоне

Регулярность публичных конфузов ставит вопрос о качестве коммуникации между Байденом и его спичрайтером. По ряду сообщений, и главный составитель речей президента Винай Редди и нередко принимающий участие в этой работе старший советник главы государства Майк Донилон сопровождали его в европейской поездке.

Редди, американца индийского происхождения и выпускника юридического факультета в Университете штата Огайо, считают опытным спичрайтером, который, впрочем, обладает жестким, прямолинейным и эмоциональным стилем письма. «Он свободно говорит на байденовском языке», — призналась однажды директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. По ее словам, Байден обязывает тех людей, которые пишут для него речи, следить за тем, чтобы «они никогда не проявляли снисходительности по отношению к читателю или слушателю».

Особенности стилистики Редди могли бы объяснить ситуацию с перегибами в выступлениях президента США, если бы одна из проблем не заключалась в том, что американский лидер нередко пренебрегает заранее подготовленным сценарием и прибегает к импровизации. Бывший спичрайтер Байдена Дилан Лоу однажды поделился откровением, что быть составителем речей этого политика считается одной из самых тяжелых работ в Вашингтоне.

Может быть, именно поэтому Редди отказал эйчарам нынешнего президента США, когда те попытались его нанять во время праймериз Демократической партии в 2020 году. Позже, конечно, он сдался, присоединившись к Байдену во время всеобщей избирательной кампании и оставив свою перспективную работу в Национальной баскетбольной ассоциации.

Обвинения в плагиате

Ветераны спичрайтинга говорят, что Редди преуспел, работая с главой американского государства, как благодаря интуитивной способности управлять настроением и капризами босса, так и благодаря тому, что умел вовремя возвысить собственный голос.

Бывшие президентские помощники отмечают, что «байденовский язык» переживал качественную эволюцию на протяжении всей его профессиональной карьеры. В 1980-х годах, во время первой попытки баллотироваться на пост президента, политик имел репутацию хорошего, но малосодержательного оратора. Он использовал более витиеватую риторику, пытаясь адаптировать некоторые тезисы таких своих кумиров, как Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг.

По воспоминаниям, Байден так сильно хотел подражать Кеннеди, что без творческого переосмысления использовал целый кусок его выступления незадолго до того, как начал свою президентскую кампанию 1988 года. Приближенные говорят, что эта оплошность была отчасти результатом хаотичного процесса написания речей, однако она довольно дорого обошлась Байдену, потому что позже в ходе кампании всплыли другие обвинения в плагиате.

Спустя более трех десятилетий стиль Байдена стал более жестким и сдержанным. Единственное неизменное правило, которое язык президента унаследовал из прошлого, заключается в полном отказе от аббревиатур. Это сводит президента с ума, признается Бедингфилд, отмечая, что политик хочет быть максимально доступным для своей аудитории. И Редди стал его главным союзником в этом стремлении.

Отказаться от публики

Пока что выступления Байдена продолжают провоцировать бурю скандалов. После высказываний президента США о Путине в экспертной среде возникли предложения о необходимости ограничить содержательную часть публичных появлений главы Белого дома. Конечно, молчание президента не может быть долгосрочной стратегией, однако сейчас миру не нужны новые искажения позиции Америки по таким важным вопросам, как например, оружие массового уничтожения, заметил в своей колонке эксперт Джеймс Фриман.

Обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин, в свою очередь, считает, что попытки Белого дома объясниться перед аудиторией только привлекли дополнительное внимание к ремаркам Байдена, сделав его «слабым, растерянным или опрометчивым». По ее словам, в последние месяцы американский лидер умел производить на европейских союзников впечатление своей моральной силой и дипломатической смекалкой, однако сейчас его собственные советники попросту омрачили поездку в Европу, посвященную Украине.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус осторожно заметил, что ситуация вокруг ремарок Байдена напомнила высокопоставленным лицам о необходимости соблюдать «дисциплину сообщений», потому что главный их адресат в России принимает близко к сердцу многое и склонен реагировать непропорционально жестко. Несмотря на то, что противоречие слова президента США, вероятно, были элементом импровизации, они способны вызвать проблемы в будущем, заключил бывший глава разведывательного ведомства.