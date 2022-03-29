Из-за последствий войны в Украине число рабочих мест в России уже в текущем году может сократиться на 2 млн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Авторы исследования предсказали, что из-за кризиса уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1 — 7,8%, а при менее остром развитии событий — до 6,4 — 6,5%. Ожидается, что рынок труда начнет восстанавливаться к лету 2023 года.

Впоследствии российская экономика столкнется со структурными изменениями: при сокращении числа рабочих мест в автопроме, металлургии и строительстве вырастет потребность в сотрудниках в легкой промышленности и в IT-технологиях.

В ЦСР считают, что более прочих сокращение рабочих мест грозит отраслям, зависимым от импортных компонентов (автопром, производство бытовой техники), и потерявшим из-за санкций внешние (металлургия, производство удобрений) или внутренние (строительство) рынки сбыта.

При этом несколько сфер экономики, напротив, столкнутся с ростом спроса на продукцию внутри России, что потребует дополнительных рабочих рук, отметили эксперты. Это отрасли, в которых наблюдается уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT), присутствует фактор удорожания импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга), и остановлена часть зарубежных поставок из-за санкций (микроэлектроника, телеком-оборудование).

При этом официальные власти — Минтруд — пока не представили свой сценарий развития ситуации на рынке труда и прогноз ВВП. Как следует из заявления главы ведомства Антона Котякова, министерство пока не фиксирует массовых увольнений. Минтруд сообщает, что работодатели планируют сократить только 50 тыс. человек, еще около 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске. Ситуацию на рынке труда министр тогда назвал стабильной.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется сильный отток трудовых мигрантов. Как писали «Ведомости» со ссылкой на представителей азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в стране, он начался в конце февраля, после введения антироссийских санкций.

«Это естественный процесс в связи с тем, что курс рубля упал», — сообщил изданию председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев. Из-за падения курса рубля рабочим мигрантам стало невыгодно отправлять деньги на родину, ради чего они и уезжают на заработки, поясняли источники «Ведомостей».