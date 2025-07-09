Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что его администрация близка к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа, выразив надежду на скорое освобождение заложников и прекращение боевых действий. Заявление прозвучало на встрече с лидерами африканских стран, где Трамп подчеркнул важность мира в регионе.

«Я скажу вам, мы очень близки к сделке. Не знаю, секрет это или нет, но мне это не важно. Мы хотим перемирия, мы хотим мира, мы хотим вернуть заложников, и я думаю, мы близки к этому», — заявил Трамп. На вопрос о реальных перспективах перемирия на этой неделе он ответил: «Я думаю, у нас есть шанс на этой неделе или на следующей. Это не точно, но существует очень хорошая вероятность, что мы достигнем какого-то соглашения на этой или следующей неделе».

Прогресс в переговорах между Израилем и ХАМАС стал возможен после того, как еврейское государство представило в Дохе пересмотренные карты, предусматривающие более широкий вывод израильских войск из Газы, сообщает 12 канал со ссылкой на арабского дипломата.

Это произошло на фоне давления Вашингтона. Накануне встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Трампом спецпосланник США Стив Виткофф и представитель Катара обсудили с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером масштабы размещения израильской армии во время перемирия.

Виткофф и Катар отвергли первоначальный план Израиля как нереалистичный, предупредив, что ХАМАС не согласится на незначительный вывод войск. Виткофф заявил, что любой план, схожий с предложением ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича, оставляющий Израилю обширный и непрерывный контроль над Газой, является «запретной» для администрации Трампа.

«Мы надеемся, что к концу этой недели у нас будет соглашение, которое приведет к 60-дневному перемирию», — сказал Виткофф, комментируя прогресс в непрямых переговорах.

Дермер отметил, что Нетаньяху находится под сильным давлением правящей коалиции и нуждается в одобрении кабинета для уступок.

С октября 2023 года израильские бомбардировки унесли жизни свыше 57 700 палестинцев, преимущественно женщин и детей, разрушив Газу и вызвав нехватку продовольствия и распространение болезней.