Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу посетил юг Газы — на фоне растущего международного возмущения по поводу голода, нехватки ресурсов и смертельно опасного хаоса в районах раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает Assosiated Press.

Совместно с послом США в Израиле Майком Хакаби Уиткофф осмотрел один из пунктов распределения Фонда гуманитарной помощи Газе в Рафахе — самом южном городе региона.

Представитель фонда Чапин Фэй отметил, что визит отражает понимание Дональдом Трампом серьезности ситуации. И подчеркнул, что «приоритетом должен быть вопрос обеспечения мирного населения продовольствием, а не ХАМАС».