ВОЙНА В ГАЗЕ
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Спецпосланник Трампа посетил юг Газы
Стив Уиткофф осмотрел пункт распределения гуманитарной помощи
Спецпосланник Трампа посетил юг Газы
Стив Уиткофф / Reuters
1 августа 2025 г.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу посетил юг Газы — на фоне растущего международного возмущения по поводу голода, нехватки ресурсов и смертельно опасного хаоса в районах раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает Assosiated Press.

Совместно с послом США в Израиле Майком Хакаби Уиткофф осмотрел один из пунктов распределения Фонда гуманитарной помощи Газе в Рафахе — самом южном городе региона.

Представитель фонда Чапин Фэй отметил, что визит отражает понимание Дональдом Трампом серьезности ситуации. И подчеркнул, что «приоритетом должен быть вопрос обеспечения мирного населения продовольствием, а не ХАМАС».

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Сообщается, что все четыре пункта Фонда расположены в зонах, контролируемых израильскими военными. За время своей работы они приобрели репутацию точек высокой напряженности: здесь погибли сотни людей — от огнестрельных ранений, либо в давках.

Напомним, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается критической. Израиль продолжает блокировать доставку помощи, что приводит к массовому распространению голода и острому дефициту воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

Особенно тяжелые последствия блокада оказывает на детей. Число погибших от голода растет ежедневно. Местные и международные организации обвиняют Израиль в использовании голода как оружия.

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