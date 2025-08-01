Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу посетил юг Газы — на фоне растущего международного возмущения по поводу голода, нехватки ресурсов и смертельно опасного хаоса в районах раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает Assosiated Press.
Совместно с послом США в Израиле Майком Хакаби Уиткофф осмотрел один из пунктов распределения Фонда гуманитарной помощи Газе в Рафахе — самом южном городе региона.
Представитель фонда Чапин Фэй отметил, что визит отражает понимание Дональдом Трампом серьезности ситуации. И подчеркнул, что «приоритетом должен быть вопрос обеспечения мирного населения продовольствием, а не ХАМАС».
Сообщается, что все четыре пункта Фонда расположены в зонах, контролируемых израильскими военными. За время своей работы они приобрели репутацию точек высокой напряженности: здесь погибли сотни людей — от огнестрельных ранений, либо в давках.
Напомним, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается критической. Израиль продолжает блокировать доставку помощи, что приводит к массовому распространению голода и острому дефициту воды, медикаментов и предметов первой необходимости.
Особенно тяжелые последствия блокада оказывает на детей. Число погибших от голода растет ежедневно. Местные и международные организации обвиняют Израиль в использовании голода как оружия.