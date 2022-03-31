После всего семи месяцев работы на посту глава французской военной разведки, генерал Эрик Видо был уволен с поста, пишет газета L'Opinion, а также издания France24 и France Info.

Автор публикации L'Opinion отметил, что 55-летнего генерала отправили в отставку «за недостатки в работе разведки в период украинского кризиса». По данным источников издания, слухи об увольнении Видо распространялись уже давно. Однако изначально предполагалось, что его переведут на другую должность. Генерал узнал о своем увольнении из электронного письма, отправленного 30 марта. Его уволили из-за «недостаточного информирования» и «плохой осведомленности по теме».

Видо возглавлял военную разведку, которая подчиняется Генеральному штабу, чуть более полугода. На эту должность его назначили летом 2021 года, ранее он руководил Командованием специальных операций (Commandement des Operations Speciales, или COS) Франции.

Его назначение было неоднозначно воспринято во Франции, это решение в прессе называли «результатом подковерных игр». Видо — титулованный офицер, одним из его боевых подвигов стала нейтрализация 3 июня 2020 года лидера «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» Абдельмалека Друкделя, убитого во время операции, проведенной на севере Мали французскими войсками.

Ожидается, что сменить Видо на посту может генерал Жак де Монгрос.

Ранее в интервью Le Monde начальник штаба обороны Франции Тьерри Буркхард публично признал, что французские спецслужбы просчитались в ситуации с российской угрозой в Украине в отличие от американцев. «Американцы убеждали, что россияне собираются атаковать, и они были правы, — утверждал он. — Наши службы скорее считали, что завоевание Украины будет стоить для России слишком дорого и что у них есть другие варианты, как добиться отставки президента [Украины Владимира] Зеленского».

Осенью 2021 года во Франции предотвратили попытку госпереворота, писал TRT на русском. Его, по данным прессы, планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации. Один из этапов этой операции подразумевал захват Елисейского дворца, зданий парламента, МВД и министерства вооруженных сил. Параллельно ее организаторы рассчитывали захватить какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы вести оттуда свою пропаганду.