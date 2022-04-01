Косвенным последствием боевых действий в Украине, вероятно, будет то, что вооруженным силам стран Африки придется искать критически необходимые вооружения и комплектующие на разных рынках, чтобы поддерживать в рабочем состоянии свою боевую технику. Санкционное давление на Кремль просто лишит его промышленность важных рынков. Это обещает серьезно ограничить способность игроков континента не только держать оборону, но и вести наступательные операции против негосударственных элементов и террористических группировок.

На долю «Роскоборонэкспорта» приходится почти половина импорта вооружений в Африку. Крупнейшими и уже устоявшимися покупателями его продукции являются Алжир, Буркина-Фасо, Египет, Эфиопия, Марокко и Уганда. Не так давно Москва расширила охват к югу от Сахары, начав торговать с Нигерией, Танзанией, Камеруном, Анголой и Центральноафриканской Республикой. На РФ приходится около 20% доли рынка на континенте. В Африке она уступает только США (37%).

По распространенному мнению, Москва обеспечила за счет экспорта тесные политические связи со многими африканскими странами, фундамент для которых был заложен еще в советскую эпоху. Именно историческая подоплека, как принято считать, позволила ей относительно легко вести переговоры о сделках с оружием. А структура ценообразования и отсутствие условий, характерных для ценностно-ориентированной политики, сделали продажи оружия еще более привлекательными и доступными.

Отдельный вклад внесла готовность помочь локальным игрокам наемниками.

Средства убеждения

После распада Советского Союза роль России в Африке существенно ослабла, однако к началу нулевых она начала отыгрывать позиции. Как считает специалист по геополитике и безопасности «Фонда Карнеги» Пол Стронски, причиной стало то, что официальные лица государств континента «неизбежно смотрят на Москву с точки зрения советских связей».

Однако в таких случаях, как Алжир, Россия прибегает к другим средствам убеждения, таким как списание долгов и обещание построить производственные предприятия или объекты технического обслуживания, добавляет Стронски.

В минувшем году «Рособоронэкспорт» рапортовал, что ему удалось нарастить портфель заказов в регионе южнее Сахары на $1,7 млрд. По уточнениям гендиректора компании Александра Михеева, российской стороне также представилась возможность довести в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17.

Основные статьи российского предложения, по официальным данным, — это вертолетная и военно-морская боевая техника, средства противовоздушной обороны, бронемашины, амуниция для местных правоохранительных органов, средства обеспечения охраны аэропортов и критически важных инфраструктурных объектов. Конечно, на продажу идет и стрелковое оружие.

Но тезис о том, что все это приносило российской экономике видимую прибыль, выглядит спорным, если учесть попытки очаровать партнеров списанием задолженностей. Кроме того, Москва нередко была склонна действовать в ущерб своим интересам, принимая эмоциональные решения о поддержке одиозных фигур, от которых сложно требовать реальных дивидендов. Ярким примером является помощь так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром.

Удар по контрактам

Нынешние санкции за боевые действия в Украине имеют несколько практических последствий для оборонной промышленности африканских стран, говорят эксперты. Во-первых, Москва попросту не сможет выполнить своих обязательств по текущим контрактам, предполагающим поставку военной техники. Во-вторых, из-за проблем с запчастями и сертификацией будет существенно затруднен ремонт, техническое обслуживание или капитальная модернизация существующего оборудования российского производства.

Ситуацию усложняет и то, что специалисты заводов-изготовителей, являющихся оригинальными производителями и разработчиками, попросту не смогут вылететь из России по объективным причинам. Третьим очевидным пунктом является то, что у Кремля больше нет возможности предложить новые контракты локальным игрокам так, чтобы не подставить их под экстерриториальное санкционное давление.

Эксперт в сфере обороны Даррен Оливье выражает уверенность, что страны континента будет вынуждены обратиться к Китаю, который, вероятно, станет своего рода «заместителем» российской продукции. «Поддержка советского или более позднего российского оборудования осуществлялась преимущественно из России, Украины и Беларуси. Две страны уже находятся под санкциями и, вероятно, не могут обеспечивать снабжение или поддержку», — в то же время обращает внимание аналитик.

Санкции надолго

Предположение, что пустоту, которая образуется в результате закрытия континента для российского оборонпрома, придется заполнять альтернативными поставщиками, напрашивается естественным образом. Но есть еще один, малоприятный сценарий. Не исключено, что нарушение цепочки поставок на континент поспособствует возникновению огромного черного рынка. В этой связи эксперты напоминают, что после ухода американцев из Афганистана в стране началась массовая нелегальная продажа больших объемов стрелкового и легкого оружия.

Такую ситуацию будет трудно переломить даже после завершения боевых действий в Украине. Это, вероятно, свело бы на нет усилия Управления ООН по вопросам разоружения на континенте.

Так или иначе, но всеобъемлющие санкции, введенные против России, скорее всего, будут действовать и после прекращения огня в Украине. Это означает, что Африка нуждается не во временных мерах по заполнению вакуума. Континенту необходимо долгосрочное решение, которое, вероятно, должно включать пункт о развитии собственных производственных возможностей. Но даже в этом вопросе локальным игрокам потребуется рука более опытных внешних игроков, получивших серьезный опыт в борьбе за независимость собственного оборонпрома.