Частные самолеты российских олигархов, попавших под санкции, продолжают совершать полеты, выяснили журналисты The Guardian и OCCRP.

Они проверили данные о полетах самолетов, которые связаны с бизнесменами Романом Абрамовичем, основателем USM Holdings Алишером Усмановым и вице-премьером, председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, с помощью сервиса Flightradar24.

Полеты совершались после начала войны в Украине и введения санкций, в конце февраля и начале марта. Так, самолет Bombardier Global Express, связанный с бывшим вице-премьером России Игорем Шуваловым, совершил несколько рейсов между Парижем, Миланом, Хельсинки, Женевой и Мюнхеном.

Связанный с миллиардером Алишером Усмановым аэробус А340 вылетел из Мюнхена вечером 28 февраля и в последний раз был зафиксирован над Ташкентом. По данным Министерства финансов США, это один из крупнейших частных самолетов в России. По данным журналистов, его бортовой номер M-IABU означает «Я, Алишер Бурханович Усманов». Второй самолет, связанный с бизнесменом, 28 февраля также вылетел из Флоренции в Узбекистан, откуда Усманов родом. Это произошло на следующий день после введения запрета на полеты в ЕС, когда олигарх уже был добавлен в санкционный список.

Связанные с олигархом Романом Абрамовичем воздушные суда выполняли полеты в течение нескольких недель после вторжения России в Украину. Один из самолетов сейчас находится в Латвии, но взлететь он не сможет до тех пор, пока власти Люксембурга, где самолет зарегистрирован, не предоставят данные о собственнике. Если подтвердится, что самолет принадлежит Абрамовичу, борт будет арестован.

Самолеты, связанные с россиянами, находящимися под санкциями, в первую неделю после начала войны вылетали в ОАЭ чаще, чем в любую другую неделю 2022 года, пишет Guardian. Расследователи связывают это с тем, что у состоятельных россиян резко вырос интерес к недвижимости в арабских странах. Речь идет о бортах, предположительно имеющих отношение к Роману Абрамовичу, Андрею Гурьеву, Олегу Дерипаске и Андрею Мельниченко, а также пророссийскому украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку.

Ранее санкции против Усманова, Абрамовича, Шувалова и других российских бизнесменов были введены Великобританией и Евросоюзом. Они были связаны с поддержкой нападения России на Украину в конце февраля. Помимо прочего, они привели к тому, что Абрамович был вынужден продать футбольный клуб «Челси», которым владел 19 лет.