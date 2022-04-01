Российская банковская система за время войны с Украиной столкнулась с рекордным оттоком валюты со счетов физических лиц. Россияне снимали валюту со счетов настолько массово, что общий объем валютных вкладов сократился с $94 млрд до $85,2 млрд, пишет The Moscow Times со ссылкой на статистику Банка России. Всего со счетов за месяц было снято $8,8 млрд.

Основной отток пришелся на последнюю неделю февраля, сразу после вторжения в Украину 24 февраля.

«Напуганные вторжением, в возможность которого, согласно опросам, не верило подавляющее большинство населения, люди за несколько дней опустошили кассы и хранилища банков больше чем наполовину», — говорится в публикации. До украинского кризиса российские кредитные организации скопили $16,8 млрд в виде наличной валюты.

Однако некоторые участники рынка готовились к панике заранее, так как СМИ и власти других государств неоднократно предупреждали о возможности вторжения России в Украину. Еще в декабре количество ввозимых в страну наличных долларов увеличилось в 2,5 раза и составило почти $5 млрд. По данным издания, это четвертый рекордный показатель в истории, больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года ($6 млрд) и во время кризиса 2014 года ($9,5 млрд в марте и $10,1 млрд в декабре).

На следующий день после вторжения России в Украину зампред Центробанка Сергей Чистюхин утверждал, что банки обеспечены валютной ликвидностью, средства клиентов «защищены» и «находятся в сохранности», а санкции на них «не влияют». Однако уже 9 марта Банк России ввел ограничения, связанные с оборотом валюты: запретил выдавать больше $10 тыс. на руки и обналичивать валюту, купленную после начала ограничений. Также появился запрет на приобретение наличных долларов и евро в банковских отделениях и обменных пунктах. Ограничения будут действовать до осени.

Ранее РБК писал, что объем наличных денег в обращении в России в феврале вырос на 2 трлн руб., то есть на 14,7%. В абсолютном выражении это максимум с 2002 года, в относительном — с 2009 года, отмечало издание. Объем наличных в обращении резко вырос сразу после вторжения в Украину 24 февраля, в тот же день он подскочил на 111,3 млрд руб.