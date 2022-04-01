Узбекистан принял ряд мер для поддержки местных бизнесменов. В числе прочего компании страны будут освобождены от штрафных санкций, если работают с Беларусью, Украиной или Россией. Об этом в ходе совещания заявил президент Узбекистана Шавкат Миризиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Также до конца текущего года эти компании не будут штрафовать за дебиторскую задолженность, а сроки погашения задолженности экспортеров по банковским кредитам будут увеличены. Штрафы и пени взиматься не будут.

Также для снижения внешних рисков президент ввел ряд других инициатив: он продлил срок применения таможенных преференций в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет продлен с полугода до года.

Кроме того, было анонсировано, что банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 трлн сумов ($877 млн) «револьверных» кредитов на приобретение сырья и оборотных средств. Планируется, что эти средства будут направлены на поддержку экспортеров, производителей продуктов питания и товаров народного потребления.

Президент Мирзиёев заявил, что объемы и льготные ставки по кредитам на плодоовощеводство, семейный бизнес, ипотеку и образование по госпрограммам буду сохранены.

«Как бы ни было сложно, мы не будем сокращать финансирование или увеличивать нагрузку», — уточнил президент Узбекистана.

До конца года не будут применяться штрафы и другие санкции в рамках таких новых механизмов в налоговом администрировании, как обязательный учет товаров на складе, ведение кодов товаров, электронная регистрация имущества и договоров аренды.

В середине февраля сообщалось, что Ташкент и Европейский союз договорились ускорить процесс двусторонних переговоров по присоединению Узбекистана к Всемирной торговой организации. Тогда в ходе встречи вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли республики Сардора Умурзакова с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом рассматривались вопросы, связанные с проведением двусторонних мероприятий, включая саммит «ЕС — Центральная Азия», министерской конференции «ЕС — Центральная Азия» по вопросам взаимосвязанности, туристического форума «ЕС — Центральная Азия», а также визитом представителей ЕС высокого уровня в Узбекистан в ближайшей перспективе.