Российское командование и их представители в Южной и Северной Осетии уже поспешили назвать ситуацию с возвращением военнослужащих «предательством, трусостью и побегом». За отказавшихся воевать в Украине солдат вступился экс-президент непризнанной РЮО Эдуард Кокойты: он заявил, что «никто не имеет права обвинять их в трусости и осуждать».

На распространенных аудиозаписях, имеющихся в распоряжении редакции TRT на русском, один из военнослужащих рассказывает на родном языке, что их группу «отправили на убой», не позволяя даже забрать трупы для захоронения.

«Нас отправили на убой, чтобы получить звание героев за наш счет. Умер парень, его разорвало на части, мы обратились к командиру, чтобы вернуться за телом и хоть какой-то фрагмент найти и отправить его семье. Начальник сказал отправить пустой гроб. Ребята [представитель экс-президента Кокойты, по кличке «Бала»] пришли, увидели как все на самом деле, они взбешены, им сказали, что мы бежим от страха. Мы приедем и расскажем каждому, что здесь происходит, сюда людей отправляют просто на убой. Мы пять дней воевали без перерыва», — поясняет российский военный.

«Отправляли добровольцами, а оказались армейцами»

Руководители военной операции России на территории Украины не были осведомлены о том, что прибывшие на войну из Южной Осетии являются бойцами подразделений 4-го батальона миротворческих сил РФ в Южной Осетии, а не добровольцами, следует из сообщений.

«Ребятам отправили гуманитарную помощь, доложили об этом командованию, что помощь прибыла для подразделений 4-го российского батальона из Южной Осетии. Это привело к настоящему скандалу. Российское командование не было осведомлено, что среди прибывшего состава есть российские военнослужащие. Создается впечатление, что на убой они своих военных отправлять не намеревались. У нас, ответили они, — только добровольцы из Южной Осетии в количестве 800 человек. Джабелич [Эдуард Кокойты] позвонил тоже генералам, и в Донецке генерал был в бешенстве, у них информация была, что они добровольцы. Кокойты уговорил их собрать и вернуть назад», — рассказывает родственница одного из военнослужащих.

Отправка сотен осетин в Украину вызвала волну недовольства в Южной Осетии, поскольку «страна на данный момент буквально потеряла большую часть своих солдат и стала полностью уязвимой для Грузии», пишет в Twitter политический аналитик Руслан Тотров.

«Между осетинскими солдатами и русскими командирами с самого начала не было взаимопонимания, так как первые не разделяли стратегии и тактики последних на территории, на которой они сражались. Ожидалось, что осетины будут беззаботно атаковать хорошо защищенные украинские позиции в стиле камикадзе, без какой-либо продуманной стратегии. Это привело бы к огромным потерям. В какой-то момент осетинские солдаты просто проигнорировали приказы и начали сражаться по-своему», — отмечает Тотров.

По его словам, результатом такой «бунтарской и независимой манеры поведения» стал крупный инцидент: «Отказ снабдить осетинскую часть боеприпасами и картами. Это побудило осетин выдвинуть натянутую теорию — «они хотят, чтобы в этой бессмысленной кровавой бане было вырезано как можно больше выходцев с Кавказа». (Интересно, что на душу населения приходится непропорциональное количество жертв из Дагестана и Северной Осетии)», — указывает аналитик.

Последним инцидентом, рассказывает Тотров, был запрет осетинским солдатам забирать с поля боя тело погибшего товарища. «Это вызвало настоящие волнения. Солдаты пытались объяснить, что по осетинской традиции тело должно быть доставлено семье, но командир предложил прислать пустой гроб. Ответ был яростным: мы положим вас в этот гроб и отправим в Осетию, если вы попытаетесь нас остановить. Командир немедленно вызвал для своей защиты группу верных русских солдат. Таким образом, все иерархические связи в подразделении были разрушены. Осетинские солдаты отказались подчиняться приказам русских и немедленно отправились домой. Они также предупредили, что будут стрелять в любого, кто попытается их остановить. Группа беспрепятственно добралась до Южной Осетии в сопровождении милицейских конвоев», — говорит Руслан Тотров.

В свою очередь, источник известного Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» также подтвердил, что военных забрали из Украины потому, что при отправке их записывали как добровольцев, а не как военнослужащих 58-й армии, хотя де-юре они служат по контракту.

«Военнослужащих отправили в Украину «налегке»: без бронежилетов, без нужного количества вооружения и техники, потому что командование 58-й армии в ЮО денежные средства на обеспечение военнослужащих усиленно проедало совместно с нынешней властью в ЮО. По сути, парней отправили без всего, чтобы местные генералы и лично президент ЮО получили свои медали», — написали в «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

«Это не наша война»

В сети есть аудиозапись неизвестного представителя российского командования, который утверждает, что югоосетинский батальон отказался выполнять приказ атаковать ВСУ в городе Счастье (Луганская область).

«Они все знали, куда едут. Им дали приказ идти на Счастье, они отказались выполнять… Я с командиром базы разговаривал, у него ноги посечены… К ним приехали люди от [президента] Бибилова, напомнили о воинском долге. Они сказали, что «это не наша война, пусть русские сами воюют»… Офицеры сами сели за технику, в количестве 40 человек пошли атаковать, а им там наваляли. Потому что приказ был идти батальоном, а его выполнять пошел взвод»», — говорит военный на записи.

Источник TRT на русском в непризнанной Южной Осетии на условиях анонимности сообщил, что «нельзя с уверенностью сказать, что отказ воевать против украинцев был продиктован благородными мотивами, однако военнослужащих обманули, и они готовы рассказать обществу о произошедшем».

«Они так и сказали, что выйдут на площадь и все расскажут. Этих ребят сложно назвать трусами, что сейчас делают власти республики, они знают, что такое война. Не думаю, что их взгляды на происходящее в Украине поменялись в корне, все же они подвержены этой пропаганде в своей воинской части, все общество этим больно, хоть и во многом понимает, что происходит. Однако мотивами ребят, когда они туда ехали, было то, что в свое время, когда ракеты падали на их дома в Южной Осетии, с грузинскими флагами выходили на улицы украинских городов, а украинцы из УНА-УНСО принимали участие в этой войне против Южной Осетии», — заключил собеседник.