ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по столице Йемена
Израильская армия нанесла авиаудары по столице Йемена Сане — это вторая атака за сутки после ударов по порту Ходейда
Израиль ударил по столице Йемена
Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по столице Йемена Сане / Reuters
6 мая 2025 г.

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по столице Йемена Сане, спустя сутки после атаки на порт Ходейда. По данным йеменских СМИ, удары были нанесены по территории международного аэропорта и по энергообъектам.

Накануне пресс-секретарь израильской армии Авичай Адраи опубликовал карту, где район аэропорта Саны был обозначен как «красная зона». В заявлении он потребовал немедленной эвакуации из этого района, пригрозив ударом.

Атака по Сане последовала за массированными ударами, нанесенными израильской армией вечером 5 мая по порту Ходейда. Эти действия стали ответом на ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, совершенный хуситами.

В заявлении армии Израиля утверждается, что цели на побережье Йемена использовались для транспортировки иранского вооружения. Среди уничтоженных объектов назывались бетонный завод и склады. По данным СМИ, в ударе участвовали около 20 самолетов, которые сбросили порядка 50 бомб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул судебное заседание по делу о коррупции, чтобы лично следить за ходом операций.

Официальный представитель хуситов Абдул Кадер аль-Мортада в ответ написал в X, что Израиль должен «готовиться к невообразимому».

Движение возобновило атаки по Израилю и судоходству в Красном море после срыва перемирия в Газе. Хуситы заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

Ранее президент США Дональд Трамп уже распоряжался о масштабных ударах по хуситам, жертвами которых стали сотни человек. Израиль же до сих пор избегал интенсивных операций в Йемене.

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