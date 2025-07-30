Премьер-министр Канады Марк Карни объявил в среду о намерении страны признать палестинское государство на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.
«Это намерение обусловлено приверженностью Палестинской администрации к необходимым реформам», — заявил Карни. Он пояснил, что президент Палестины Махмуд Аббас планирует реформировать правительство, провести всеобщие выборы в 2026 году и демилитаризировать палестинское государство.
«Канада активизирует работу по поддержке сильного, демократического управления в Палестине и вклада ее народа в более мирное и обнадеживающее будущее», — добавил премьер.
Карни отметил, что прочный мир для Израиля невозможен без стабильного палестинского государства. «Канада всегда будет твердо поддерживать существование Израиля как независимого государства на Ближнем Востоке, живущего в мире и безопасности», — заверил он.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о признании Палестины. «Верная своему историческому обязательству обеспечить справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает Государство Палестина», — написал он в X, подчеркнув необходимость прекращения войны в Газе и оказания помощи гражданскому населению. «Мир возможен», — добавил Макрон.
Решение Канады и Франции следует за нарастающим международным давлением на Израиль с требованием прекратить военную кампанию в Газе. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, за 22 месяца конфликта в осажденном эксклаве были убиты более 60 000 палестинцев.