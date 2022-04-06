В западном мире и в России широко распространено мнение, что турки, пришедшие в Анатолию и сделавшие этот регион своим домом с первой половины XI века, проводили жестокую и нетерпимую политику по отношению к христианам в этом регионе. Этот подход иногда выходит за рамки простых стереотипов и превращается в историческое и политическое суждение, включая обвинения в том, что христиане в Анатолии были изгнаны со своих исконных земель в результате зверской жестокости со стороны турок, как мы это видим у таких авторов, как Сперос Врионис и Тер-Грегорян Искендерян.

Одновременно с этим сегодня власти Турции и Армении как никогда близки к нормализации отношений, о чем вновь заявили на Дипломатическом форуме в Анталье представители двух стран. Для того чтобы понять современные отношения между турками и армянами, недостаточно смотреть лишь на события, произошедшие в новый и новейший период. Мы должны обратить внимание на длительную историю сосуществования этих двух народов, веками живших в одних и тех же городах и провинциях.

Дабы облегчить читателю экскурс в историю армяно-турецких отношений, я обратился к проекту Мармарского университета «Турки и армяне: исторические турецко-армянские взаимосвязи», который уже был использован мной при написании статьи «Армяне Стамбула: история появления общины». В данной же статье предлагаю отправиться в самое начало взаимосвязей армянского и турецкого народов, где мы бы увидели отношение армян к туркам при начальных контактах и к установлению над ними власти Сельджуков в XI-XII веках. Эта работа будет основана на материалах профессора Эгейского университета доктора Мехмета Эрсана.

Положение армян ко времени прихода Сельджуков

Положение армян до начала правления сельджуков можно оценить в двух переплетающихся хронологических периодах. Первый из них — период, когда Аббасиды установили господство в регионе, а второй — период Византийской империи.

Армяне понимали эти два периода так. Пока они находились под властью Аббасидов, не вмешивавшихся в их внутренние дела, они вели свободную жизнь в социальном и религиозном плане в обмен на уплату ежегодного налога; в отличие от Аббасидов византийские власти подвергали армян социальному и политическому давлению по национальному и религиозному принципу. По сути, Византия вела по отношению к армянам политику насильственной ассимиляции.

Крестоносцы, выступившие под лозунгом спасения восточного христианства в 1096 г., также не оправдали ожиданий армян. Все эти аспекты следует особенно учитывать при рассмотрении турецко-армянских отношений, начавшихся с сельджукского периода.

Еще один аспект, который следует учитывать, заключается в том, что отношения армян, живших под непосредственной властью сельджуков, то есть подданных государства, и отношения Армянского Киликийского княжества, составившего политическое образование на юге Анатолии, с сельджуками должны оцениваться отдельно, так как исходно у этих двух групп армян было разное положение.

Взгляд армян на приход и правление сельджуков

В произведениях таких средневековых армянских писателей, как Аристакес Ластивертци, Матфей Эдесский, Самуел Анеци, Вардан Аревелци, Ваграм Рабуни и Киракос Гандзакеци имеются важные записи, повествующие о турецко-армянских взаимоотношениях и отношении сельджукской администрации к христианскому населению на вновь приобретенных землях Анатолии, а также о сельджукских султанах и их действиях. Именно на труды этих авторов мы будем опираться в приведении примеров взаимодействия турок и армян.

Отношения сельджуков с армянами начинаются в первой половине XI века. Армянские авторы, говоря о войнах, происходивших как во время завоевания Анатолии, так и в более поздние периоды, используют по отношению к туркам эпитеты «жестокие», «кровожадные»; к войнам — «кровь лилась повсюду»; когда турки побеждали — «люди были преданы мечу», «везде было море крови»; когда турки потерпели поражение — «наши мечи были полны турецкой крови» и т.п.

Отношения между турками и армянами, которые, можно сказать, находились в процессе «взаимного познания друг друга» в этот первый период прихода сельджуков, не выглядят мирными и дружественными. Но в последующие годы, когда эти контакты набирали все больший оборот из-за нарастающей концентрации сельджукского присутствия в этой части Земного шара, мы видим уже иную картину.

Так, период султаната Меликшаха (1072-1092 гг.), вступившего на престол Государства Сельджукидов после Алпарслана (1064-1072 гг.), было для армян периодом полного мира и спокойствия. Армяне, с установлением сельджукского правления вновь получившие религиозную и социальную свободу, отправились на аудиенцию в Исфахан под предводительством Барсега, епископа Анийского, и поднялись ко двору султана, который отдал приказ освободить армянских подданных государства от налогов. Все выглядело так, что армяне, сотни лет боровшиеся за свое существование под религиозным и политическим давлением православной Византии, получили в лице сельджуков долгожданных толерантных к ним покровителей.

Армянские источники использовали положительные эпитеты в отношении Меликшаха. Они называли его справедливым, миролюбивым правителем, полным сострадания к христианам, покорившим сердца всех и заботившимся о народах тех регионов, через которые он проезжал. Более того, Самуел Анеци в своей «Хронологии» писал о Меликшахе, что «он так любил наш народ, что требовал от нас молитв и благословений», Матфей Эдесский же писал, что он принес мир и безопасность в Армению во время своего правления.

Опять же, сведения в армянских источниках об Исмаиле, сыне Якути, члене династии Сельджуков, наместнике Азербайджана в период правления Меликшаха также раскрывают отношения сельджукской администрации и армянских подданных друг к другу. В период наместничества Исмаила, который в армянских источниках подчеркивается как «государственный деятель, украшающий монастыри, защищающий священников и восстанавливающий страну», соблюдались имущественные права армян, и они вели счастливую жизнь.

Сельджукские султаны, правившие в Анатолии, естественно, имели гораздо более тесные отношения с армянами. Хотя Кылычарслан I (1093-1107), правивший в годы Первого крестового похода, потерял столицу своего государства Изник и был вынужден вести борьбу с христианским западным миром, он не проявлял отрицательного отношения к христианам, которые были в его подданстве.

Матфей Эдесский в своей «Хронографии» писал о нем следующее: «Султан Кылычарслан погиб в бою. Христиане очень оплакивали его. Потому что он был очень хорошим и мягким человеком во всех отношениях».

Письма между султаном Государства Анатолийских Сельджуков Месутом I (1116-1155) и правителем Киликийской Армении Торосом II интересны тем, что они отражают отношения между турецкими сельджуками и армянами, проживавшими в Киликии в начале XII века.

Месут I, отправившийся войной на Киликийское королевство при поддержке византийского императора, перед нападением отправил сообщение армянскому правителю и сообщил причину своего действия, сказав: «Я пришел не для того, чтобы разрушать вашу землю. Повинуйтесь нам, верните земли, которые вы отняли у греков, мы останемся вашими друзьями». Ответ Тороса II на это предложение был следующим: «Мы повинуемся тебе, султан, будучи довольными этим. Вы никогда не завидовали нашему прогрессу и развитию и не уничтожали наши земли. Однако, что касается того, чтобы отдать наши земли римлянам, мы никогда не сможем принять этого».

Мы видим, что отношения между двумя государственными образованиями были хорошими и в период Кылычарслана II (1155-1192), который вступил на престол после Месута I. Армянские хронисты Григор и Симбат подтверждают эту ситуацию своими словами, что Кылычарслан II «был хорошим другом Тороса II. Он даже еще больше укрепил свою дружбу с Торосом II».

Кроме того, Кылычарслану II пришлось вмешаться в ситуацию, когда брат Тороса II, Стефан, напал на Мараш, находившийся под властью сельджуков, вырезал христианское население города и захватил их имущество, а оставшиеся в живых люди покинули свои дома и земли. Султан сельджуков, пришедший в Мараш и снова взявший город под свой контроль, позаботился о том, чтобы бежавшие из города христиане вернулись домой.

Кылычарслан II снова вмешался в ситуацию с армянами, когда услышал, что губернатор, которого он назначил в городе Бехесни, не выполнил его приказ «относиться к христианам с милосердием» и христиане города были вынуждены покинуть город из-за давления губернатора. По этому поводу Григор писал: «Земля снова обрела общественный порядок с вмешательством султана, благодаря милости султана люди вернулись в свои дома один за другим, и опустевший город вновь вернулся к жизни».

В то время как Алаэддин Кейкубад I (1220-1237), в период правления которого Анатолийские Сельджуки достигли своего расцвета, возвращался после победы над Джелаледдином Харезмшахом в 1230 году, мусульманские ученые, шейхи и христианские священники пришли поприветствовать его в предместьях Кайсери. Согласно информации, предоставленной армянским хронистом Киракосом Гандзакеци, армянские христиане, которые не смогли присоединиться к основной группе приветствовавших, собрались на холме, и Кейкубад, увидев это, направился к ним, и вошел в город именно вместе с армянскими священниками.

Тот факт, что армяне, жившие под господством Анатолийских Сельджуков, потерпевших поражение от монголов в битве при Кёсе-даге, не проявили никаких политических инициатив против своего сюзерена, воспользовавшись беспорядками в послевоенный период, вероятно, является результатом отношения этого Сельджукского государства к своим немусульманским подданным.

Все упомянутые факты и источники показывают, что при рассмотрении начального этапа турецко-армянских отношений видно, что армянское существование в Анатолии было восстановлено на основе свободы, поддерживаемой в отношении них политическим подходом турок-сельджуков.

Очевидна огромная разница между положением армян — жертв тоталитарной Византийской власти в Анатолии, и положением армян, существовавших в своем собственном культурном и национальном пространстве на правах автономии в эпоху Сельджуков. По сути, приход и установление власти Сельджуков в Анатолии явились для армян шансом и надеждой на сохранение своего существования.