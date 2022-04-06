Судя по данным из открытых источников, больше всего в ходе военной операции в Украине из российских военных погибло выходцев из Бурятии. К такому выводу пришли журналисты «Агентства».

Они проанализировали 833 сообщения о смертях российских военнослужащих в Украине, которые публиковали СМИ, губернаторы и паблики региональных властей. Из них солдаты из Бурятии упоминались в 53, также часто речь шла о воинских частях, где служили выходцы из Оренбургской и Волгоградской областей. Сообщалось о гибели 40 и 39 человек, соответственно. Также в ходе войны погибли 39 дагестанцев и более 30 башкир.

Анализируя сообщения, журналисты подсчитали, что в боевых действиях участвовали как минимум 26 соединений из 21 российского региона. Наибольшие потери понесли два соединения, дислоцированные в Бурятии. Это 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада (в/ч № 32364, минимум 18 погибших) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада (в/ч № 46108, не менее 14 погибших). Также большие потери у костромского 331-го парашютно-десантного полка (в/ч № 71211, 17 человек).

Кроме военнослужащих, в войне против Украины участвуют сотрудники Росгвардии (не менее 14 погибших) и СОБРа (пятеро погибших), также погибли не менее 11 бойцов в 22-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ГРУ.

Примерно в половине сообщений — 443 — упоминаются воинские звания убитых. Из них более погибших — рядовые, ефрейторы, прапорщики и сержанты (291 человек), более 20% (106 человек) — младшие офицеры (лейтенанты и капитаны) и около 10% сообщений (40 человек) упоминают о гибели старших офицеров, к которым относятся майоры, подполковники, полковники и генералы.

По состоянию на 5 апреля в российских официальных источниках опубликованы имена как минимум 1083 погибших в Украине российских военнослужащих, из которых более 20% — 217 человек — офицеры от младшего лейтенанта до генерала, сообщила Русская служба «Би-Би-Си».

Официально российские власти отчитывались о потерях в ходе войны с Украиной только дважды, в последний раз Минобороны сообщило о гибели 1351 военнослужащего, и с тех пор новых цифр не приводилось. При этом вооруженные силы Украины говорят уже о 18,3 тысячи убитых российских военных (то есть примерно каждого десятого военнослужащего, участвующего в боевых действиях против украинцев).

Ранее сообщалось, что в Россию вернулись около 300 выходцев из Осетии, отправленных в Украину, которые отказались участвовать в боевых действиях. Один из военнослужащих рассказал TRT на русском, что их группу «отправили на убой», не позволяя даже забрать трупы для захоронения.