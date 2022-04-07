Активность турецких игроков на российском рынке заметно выросла после введения западных санкций и ухода европейских и американских компаний. Товарооборот между Россией и Турцией вырос на 30%. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.

«Это за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырье, товары, оборудование — заместить турецкими производителями, — пояснил он. — Компании в Турции поняли, что рынок меняется — а они этот момент чувствуют очень тонко, — они предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой». Егармин также добавил, что турецкие компании «по грузопотоку достаточно сильно продвинулись в вопросе увеличения взаимного товарооборота».

По словам эксперта, хотя сейчас оплата товаров и услуг российскими юридическими и физическими лицами представляет некоторую проблему — в Турции не очень развит оборот карт «Мир» — их использование расширяется.

«Надо разделить оплату от представителей бизнес-сообщества, то есть корпоративную, и оплату от физических лиц — это туристы, путешественники и так далее, — рассказал он. — По поводу туристов это самый простой, но для людей очень важный вопрос. В Турции не так сильно развита система «Мир», как та же Visa. Тем не менее, как правило, турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее».

Что касается оплаты, проходящей между российскими и турецкими юрлицами, то благодаря подписанному межправительственному соглашению о расчетах и платежах эта проблема также успешно решается.

Масштабы использования карт «Мир» в Турции растут, однако неизвестно, будут ли они приниматься по всей стране к началу туристического сезона, сказал Егармин. Однако, если даже отдельные отели откажутся принимать оплату картами этой платежной системы, в Турции можно будет снять наличные и расплатиться, заверил он.

В середине марта заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что за последние пять лет накопленный объем инвестиций из Турции в российскую столицу вырос в 3,8 раза. В городе, помимо прочего, работают строительные и инвестиционные компании, говорил он.

Ранее о том, что между Россией и Турцией существует взаимовыгодное партнерство, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны совместно развивают крупные экономические проекты.

Как писал TRT на русском, в текущем году россияне уже успели поставить рекорд по количеству людей, посетивших Турцию. Турпоток в январе составил почти 135 тыс. человек, то есть каждый десятый из 1,3 млн иностранцев, прибывших в Турцию в январе, — россиянин.