Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа остается стабильным, несмотря на критику за торговые пошлины, сокращение госрасходов и скандал вокруг дела Джеффри Эпштейна. Согласно новому опросу The Wall Street Journal (WSJ), работу Трампа одобряют 46% избирателей — столько же, сколько в апреле. При этом 52% выражают недовольство его политикой.

Ключевым источником устойчивой поддержки остаются республиканцы: 88% избирателей Республиканской партии одобряют действия президента, причем 66% — полностью. Такая лояльность помогает Трампу сохранять влияние в Конгрессе и уверенно вести избирательную кампанию, уточняет WSJ.

Наибольшее одобрение Трамп получает за экономическую политику. Ее положительно оценивают 47% респондентов — на 11 процентных пунктов больше, чем четыре месяца назад. Этот рост позитивного восприятия экономики помогает сглаживать влияние политических и этических скандалов.

Однако дело Эпштейна стало поводом для внутреннего недовольства даже среди сторонников президента. По данным опроса Университета Куиннипиак, 36% республиканцев не одобряют, как Трамп обращается с материалами следствия по делу финансиста. Это самый высокий уровень внутрипартийной критики за весь срок его президентства, пишет газета.

Почти 90% американцев, включая 83% республиканцев, требуют, чтобы Министерство юстиции опубликовало все материалы по делу Эпштейна, показал совместный опрос CBS News и YouGov.

Это давление усилилось после сообщений WSJ о якобы откровенном рисунке, который Трамп в свое время отправил Эпштейну. Эта публикация, как ни парадоксально, на время снизила напряжение: сторонники президента сплотились на фоне его традиционной критики СМИ. Сам глава Белого дома подал в суд на WSJ, потребовав рекордную компенсацию в $10 млрд.

Несмотря на усиливающуюся критику, уровень поддержки Трампа остается удивительно устойчивым — избиратели, по-видимому, продолжают ставить экономические результаты выше политических скандалов. Однако новое разоблачение может изменить настроения до выборов 2026 года.





