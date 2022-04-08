Три российских компании — «Яндекс», Avito и «Тинькофф банк» — вывезли около 1 тыс. своих сотрудников в Турцию, сообщает The Wall Street Journal. Большая часть из них, примерно 900 человек, это сотрудники «Яндекса», причем вскоре треть из них спустя время покинули Турцию.

Комментируя эту информацию, представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что в компании «давно можно работать удаленно».

«Мы не контролируем откуда работают удаленные сотрудники», — отметил он. Представители Avito рассказали Forbes, что компания не занималась релокацией специалистов за границу.

«У нас сохранены гибридный и удаленный режимы работы, мы не регламентируем перемещение сотрудников, если это не мешает им работать из любой удобной им локации», — пояснили там. Представитель «Тинькофф банка» от комментариев журналистам отказался.

В конце февраля компания-разработчик интернет-технологий DataArt заявила, что прекращает инвестиции, наем сотрудников и развитие бизнеса в России и перевозит несколько сотен сотрудников за границу.

С начала войны в Украине из России уже уехали целые «табуны» IT-специалистов, говорила ранее глава InfoWatch Наталья Касперская. По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций, в «первую волну» Россию покинули от 50 тыс. до 70 тыс. айтишников, а во «вторую волну», в апреле могут уехать еще до 100 тыс. человек. Тогда Минцифры выступило против любых ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж, предупредив, что подобные меры будут «деструктивными» для отрасли.

При этом для айтишников были введены меры поддержки: власти предложили им отсрочку от армии и ипотеку под 5%. Также российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до конца 2024 года. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты.

Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.