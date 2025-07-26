В блокированном секторе Газа продолжают умирать от голода дети. По данным Министерства здравоохранения Палестины, за последние сутки погибли еще пятеро человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ведомства Мунир аль-Берш в соцсети X.

«Дети в Газе умирают от голода», — заявил аль-Берш. Он подчеркнул, что общее число жертв голода достигло 127 человек, из них 85 — дети.

Представитель Минздрава отметил, что эти цифры отражают реальные масштабы гуманитарной катастрофы в Газе.

«Право на жизнь детей молчаливо отнимается», — сказал он.

Аль-Берш обвинил Израиль в блокировке поставок гуманитарной помощи и задержке продовольствия на пограничных пунктах. Он осудил «позорное молчание» международного сообщества и призвал немедленно открыть пропускные пункты, чтобы остановить «медленную смерть» палестинцев.

Сектор Газа переживает тяжелейший гуманитарный кризис. Израильская блокада, авиаудары и разрушения гражданской инфраструктуры привели к масштабному голоду, нехватке воды, медикаментов и средств гигиены.

Жертвы среди мирных жителей продолжают расти. Международные и местные организации обвиняют Израиль в том, что он использует голод и жажду как оружие против палестинского населения.

Более двух миллионов человек, лишенных жилья в результате бомбардировок и приказов о выселении, живут в переполненных временных убежищах без доступа к медицинской помощи. Растет риск инфекционных заболеваний.

Израильские авиаудары ежедневно наносятся по лагерям беженцев и гражданской инфраструктуре. С 7 октября 2023 года, по данным Минздрава, погибли не менее 59 676 палестинцев. Более 143 965 получили ранения.