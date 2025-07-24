ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравил Мирзиёева с днем рождения
Турецкий и узбекский лидеры также обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы
Президент Эрдоган поздравил Мирзиёева с днем рождения
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
12 часов назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, а также региональные и глобальные вопросы, заявили в администрации турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что стороны продолжат предпринимать шаги для развития отношений между Турцией и Узбекистаном на уровне высокого стратегического сотрудничества.

В ходе разговора турецкий президент также поздравил Мирзиёева с днем рождения.

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