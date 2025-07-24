Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, а также региональные и глобальные вопросы, заявили в администрации турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что стороны продолжат предпринимать шаги для развития отношений между Турцией и Узбекистаном на уровне высокого стратегического сотрудничества.

В ходе разговора турецкий президент также поздравил Мирзиёева с днем рождения.