Китай занял первое место среди торговых партнеров Таджикистана, обойдя Россию, которая сохраняла лидерство с конца 1990-х годов. Об этом сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на данные Агентства по статистике республики.

Согласно официальной информации, за первые пять месяцев 2025 года объем торговли между Китаем и Таджикистаном составил $964 млн. Это на 31% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из этой суммы $177 млн пришлись на таджикский экспорт, а $787 млн — на импорт из Китая. Доля КНР в общей структуре внешней торговли республики достигла 24,8%.

Для сравнения, объем товарооборота с Россией составил $900 млн. При этом экспорт из Таджикистана в РФ составил лишь $42 млн, тогда как импорт российских товаров — $858 млн. Несмотря на это, двусторонняя торговля с Москвой выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации «Азия-плюс», еще в 2017 году Китай обогнал Россию по объему инвестиций в экономику республики. По состоянию на 2025 год общий объем китайских вложений достиг $5,1 млрд, из которых около 70% — это прямые инвестиции. Россия вложила в таджикскую экономику около $2 млрд.

Китайские компании участвуют в проектах в энергетике, строительстве, телекоммуникациях, добыче полезных ископаемых и производстве стройматериалов. Китай также финансирует инфраструктурные проекты, включая дороги, тоннели и линии электропередачи. Компании с китайским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков страны.

КНР остается крупнейшим внешним кредитором Таджикистана. На начало 2025 года долг перед Китаем составлял $1 млрд — около трети внешнего долга республики.