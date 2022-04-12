Учащихся ашхабадских школ вынуждают заплатить по 100–150 манатов (около $58–88) на ремонт и замену портретов прежнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на изображения нового главы государства, Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает радио «Азатлык» в Туркменистане.

В числе целей сбора также называют проведение выпускных вечеров и фотографирование детей. За сбор денег отвечает классный руководитель, который должен сдать по 150 манатов за каждого из учеников либо доплатить недостающую сумму из своей зарплаты.

«Если классный руководитель не сумела собрать нужную сумму, она обязана добавить недостающую сумму со своего заработка, — уточнила в разговоре с журналистами учительница одной из школ. — В противном случае директор школы может лишить учителя руководства классом и перевести на неполную ставку».

При этом зарплата классного руководителя может составлять около 2000 манатов, а заработок учителя, работающего на неполной ставке, не превышает 860 манатов. «Поэтому классные руководители любой ценой собирают нужную сумму, чтобы угодить директору школы и чтобы сохранить должность», — уточнила она.

По данным издания, традиция сбора денег у бюджетников и школьников появилась в Туркменистане еще в период правления бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Чаще всего сбор денег начинается в конце учебного года, средства собирают на ремонт и выпускные в дошкольных учреждениях.

Сын бывшего президента Сердар Бердымухамедов выиграл президентские выборы в середине марта 2022 года. По данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны, за него проголосовали 72,97% избирателей, а явка на выборах составила 97,17%.

Ранее радио «Азатлык» сообщало, что полиция Марыйского велаята в Туркменистане начала продавать таксистам портреты нового президента Сердара Бердымухамедова для маркировки лобовых стекол автомобилей. Небольшой портрет президента продается за 5 манатов.