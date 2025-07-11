В пятницу члены террористической организации PKK начали сдавать оружие в иракской провинции Сулеймания. Этот шаг стал значительным этапом в рамках усилий Анкары по обеспечению Турции, свободной от террора.

После последовательных и эффективных операций, проводимых силами безопасности Турции, движение PKK в мае объявило, что прекратит деятельность и сложит оружие. Это стало поворотным моментом в десятилетиях борьбы Турции с террором.

Параллельно с военной кампанией Турция расширила борьбу с терроризмом и на дипломатическом уровне. Многолетнее системное давление на международных партнеров — особенно в Европе и на Ближнем Востоке — принесло результаты.

Возможности PKK свободно действовать за рубежом, отмывать деньги и собирать средства под различными политическими прикрытиями значительно сократились. Растущее геополитическое влияние Турции приводит к тому, что ее беспокойства все чаще воспринимаются всерьез на международной арене.

Через экономические связи, энергетическую дипломатию и региональные партнерства Анкара постепенно перекрыла внешние каналы поддержки движения PKK.

Официальный представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик заявил в среду вечером, что процесс сдачи оружия должен быть завершен в течение нескольких месяцев.

В интервью телеканалу NTV Челик сообщил, что за процессом разоружения будет следить специальная группа контроля, в состав которой войдут представители Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) и вооруженных сил.

«Процесс разоружения (в Ираке) должен быть завершен в течение трех-пяти месяцев. В противном случае он может стать уязвимым к провокациям», — отметил Челик.

Турция ведет борьбу с движением PKK уже более 40 лет. В результате атак этой структуры на гражданское население и силы безопасности Турции погибли более 40 тыс. человек.