Не менее 20 полицейских и 14 гражданских пострадали в ходе беспорядков, проходивших с четверга в шведских городах Линчёпинг, Норрчёпинг, Эребру, в Стокгольме и Мальмё, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию представителей местной полиции. В Норрчёпинге полицейские стреляли в воздух, и некоторые из участников протестов были ранены из-за рикошета, заявила городская полиция.

Протесты начались из-за антиисламских манифестаций лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который заявил, что сжег Коран и планирует сделать это снова. Глава шведской полиции Андерс Торнберг также указал на то, что в беспорядках участвовали криминальные элементы, которые воспользовались мирным протестом возмущенных верующих в своих целях.

Однако независимые эксперты указывают, что провокация была совершена фактически под охраной местной полиции. Возмущенные горожане призвали полицию не допустить провокации со стороны расистского лидера. Однако правоохранители проигнорировали это требование, что вызвало беспорядки в районе, к которым присоединились криминальные элементы. Последний факт полиция использовала для того, чтобы снять с себя ответственность.

Палудан, из-за выступления которого начались протесты, и ранее был известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова, а его партия требовала запрета ислама и депортации из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище». Также Палудан заявлял, что получил разрешение властей на проведение акции по публичному сжиганию Корана в шведском Линчёпинге, после чего и начались беспорядки. Из-за них временный поверенный в делах Швеции был вызван в воскресенье в МИД Ирака, и дипломату был выражен решительный протест по поводу осквернения книги.

В МИД Турции, в свою очередь, решительно осудили инцидент с сожжением Корана правыми экстремистами в Швеции.

«Неблаговидные нападки на наш священный Коран в Швеции показали, что уроки из прошлого не извлечены, что по-прежнему существует нежелание предотвращать антиисламские и расистские провокации, а преступления на почве ненависти открыто игнорируются под предлогом свободы слова», - говорится в сообщении.

В ведомстве также подвергли резкой критике нападки и провокации в отношении ислама, мусульман, Корана и мест отправления культа, зафиксированные в различных регионах мира во время месяца Рамазан.

«В этом контексте мы призываем все страны и международные организации принять необходимые меры против исламофобии и расизма. В Анкаре ожидают скорейшего принятия эффективных и сдерживающих мер против подобных угроз, а также привлечения виновных к ответственности», — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Турция продолжит борьбу с «угрозами, являющимися порождением антиисламского и расистского мышления».