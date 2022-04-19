Власти США в одностороннем порядке приняли решение не проводить испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, сообщает Associated Press.

«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет, — сообщила она. — Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять». Таким образом они стали первой страной, взявшей на себя подобное обязательство.

США также призвали другие государства присоединиться к этому мораторию. Харрис уточнила, что страна «будет работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, однако, усомнился в искренности намерений Вашингтона. По его мнению, установление моратория на это «в переводе на русский язык» означает, что американцы уже завершили серию испытаний и «поставили его [оружие] на вооружение космических сил США».

Ранее СМИ сообщали, что в США начали обсуждать идею отказаться от испытаний противоспутникового оружия после 15 ноября 2021 году, когда такие испытания провела Россия. «Уничтожение космических объектов с помощью испытаний противоспутниковой ракеты прямого восхождения безрассудно и безответственно», — заявляла тогда Харрис. Она уточняла, что мусор, образовавшийся в результате таких тестов, угрожает спутникам и другим космическим объектам.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен утверждал, что Россия испытала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников и что маневры были «разрушительными и безрассудными». В результате них, утверждал политик, в космическом пространстве возникло более 1,5 тыс. осколков, которые «можно отследить». «Кроме того, он [мусор] значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) и для других видов деятельности, связанных с пилотируемыми космическими полетами», — отмечал Блинкен. В российском Минобороны тогда сообщили, что в рамках испытаний был уничтожен недействующий спутник «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года.