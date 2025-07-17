ПОЛИТИКА
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В России будут штрафовать за просмотр «неправильных» видео
Госдума во втором чтении приняла поправку о штрафе за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете
В России будут штрафовать за просмотр «неправильных» видео
Госдума предлагает ввести штрафы за поиск и просмотр запрещенных видео / Reuters
17 июля 2025 г.

Российские законодатели во втором чтении ввели штрафы за сознательный поиск и просмотр видео, которые официально признаны экстремистскими и включены в соответствующий список Минюста РФ. Сейчас в этом списке более 5400 наименований.

Инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. 

По его словам, если видео не включено в список и не признано экстремистским, его можно смотреть — даже если оно создано экстремистской организацией.

Он уточнил новые правила: «Если иноагент беседует с другим человеком — даже с другим иноагентом — просмотр такого интервью не является нарушением».

Депутат также уточнил, что нарушение будет зафиксировано лишь при умышленном поиске и прослушивании запрещенного контента, например музыкальных треков из списка. 

«Если вы случайно что-то посмотрели или послушали — санкции не последуют», — заверил Боярский, но не уточнил, каким образом будет определяться умысел.

Также, по словам депутата, за использование Facebook и Instagram штрафовать не будут. Боярский назвал слухи о проверке телефонов полицией «чистой выдумкой».

Ранее российское законодательство не предусматривало наказание за просмотр информации в интернете. Поправки вводят штрафы от 3000 до 5000 рублей (порядка $50) за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам, в том числе через VPN. Инициаторами выступили депутаты и сенаторы, а профильный комитет поддержал инициативу. Окончательное рассмотрение документа в Госдуме запланировано на 17 июля.

Юристы и правозащитники выразили обеспокоенность. Поскольку поправки внесены ко второму чтению другого закона, власти обошли публичные слушания. 

«Как будут доказывать умысел? Кто получит доступ к данным? Не приведет ли это к злоупотреблениям?» — задала вопросы адвокат Екатерина Беспалова, чьи слова приводит РБК. Ее коллега Леонид Абгаджава добавил, что за повторные нарушения предусмотрены более жесткие санкции.

 

 

 

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