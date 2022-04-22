Украинский президент Владимир Зеленский пользуется бронежилетом и баллистическим шлемом, произведенными на военном предприятии в провинции Йозгат в Турции. Об этом в ходе визита на завод компании Garanti Kompozit по производству готовой одежды и баллистической защитной продукции рассказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, которого цитирует «Анадолу». Во время мероприятия ему показали процесс производства бронежилетов и брони, баллистических и композиционных материалов.

В беседе с руководством компании Варанк заявил, что Киев попросил Турцию об отправке средств баллистической защиты в первые дни войны с Россией. В ответ из Йозгата для безопасности Зеленского и его команды было отправлено 20 защитных шлемов и жилетов. По словам министра, средства защиты военнослужащих приобрели особую значимость на фоне конфликта. «Помимо производства жизненно важного защитного снаряжения для турецких сил безопасности, важен экспорт продукции», — пояснил глава Минпрома Турции.

Варанк также рассказал, что правительство страны продолжит поддерживать и инвестировать в оборонпром. «Правительство продолжит направлять новые инвестиции, особенно в сферу высоких технологий, — сказал он. — Министерство продолжит оказывать инвестиционную поддержку Garanti Kompozit, как и другим турецким компаниям». Защитное снаряжение и оборудование из Йозгата экспортируется в более чем 50 стран мира, добавил министр.

Также в ходе визита Варанк поучаствовал в тестовой стрельбе по каске и бронежилету с расстояния 15 метров. Он использовал 7,62-миллиметровые баллистические боеприпасы. Стрельба происходила в испытательных огневых тоннелях, в ходе нее Варанк лично убедился в эффективности и высоком качестве защитного снаряжения.

«Произвел стрельбу как по жилету, так и по каске, — поделился министр. — В обоих случаях убедился, насколько успешна продукция и насколько она обеспечивает защиту от пуль и осколков».

Незадолго до вторжения, в феврале, ВС Украины организовали учения неподалеку от границ России и Беларуси. В ходе них проводились маневры с использованием приобретенных у Турции беспилотников Bayraktar, американских противотанковых ракет Javelin и привезенного из Великобритании противотанкового вооружения, писалTRT на русском.