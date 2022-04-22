Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от Компартии РФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по обвинению в незаконной охоте на лося, пишет «Интерфакс». Его защитник Константин Лазарев заявил, что подсудимый считает приговор несправедливым.

Депутат Рашкин уже подал апелляционную жалобу на решение суда, о чем сообщил «Секрету фирмы». «После суда я сразу подал письменную апелляционную жалобу, она зарегистрирована в канцелярии, принято мое заявление, — сказал он. — Так что я уже подал апелляционную жалобу».

Политику вменялось участие в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч.2.ст 258 УК). Ночью 29 октября прошлого года Рашкина застали в охотничьем хозяйстве «Лебедка» в Саратовской области с разделанной тушей лося в багажнике. Он утверждал, что нашел убитое животное, разделал и собирался везти в полицию, однако позже признал, что застрелил лося, приняв его в темноте за кабана.

Рашкин при этом отрицал, что, как утверждает следствие, у позвавших его на охоту друзей не было разрешения. Депутат несколько раз заявлял, что готов возместить материальный ущерб и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Комитет по охоте и рыболовству пока не разрешил выпустить купленное им животное. Рашкин отмечал, что его письмо по этому поводу «лежит в комитете по охоте и рыболовству». «Они на него не ответили, я настаивал и настаиваю, чтобы его приняли. Но ответа нет, и у меня [лося] не принимают. Сам лось в Иркутске, готов к перевозке, — заявил депутат. — Поэтому все на старте, но решение за комитетом». За лося Рашкин, по его словам, заплатил 200 тыс. руб.

Власти региона также отказались принимать животное, о чем ранее рассказала депутат Госдумы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова. По ее словам, «Саратовская область не готова принять лося, потому что они не знают, что делать в таких случаях».

В результате следствие вменило Рашкину незаконную охоту и езду в нетрезвом виде. Осенью 2021 года Госдума по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для его уголовного преследования, в результате чего депутат был оставлен на свободе под запрет определенных действий.

По словам члена комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергея Каргинова, Валерий Рашкин лишится всех полномочий, как только приговор суда по делу о незаконной охоте вступит в силу. Он отметил, что это произойдет согласно закону о статусе депутата, в котором значится, что любой обвинительный приговор является причиной для досрочного снятия полномочий.

Из числа лидеров КПРФ Рашкин наиболее известен активным участием в протестных акциях последних лет. Депутат высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального и подвергал резкой критике антиковидные меры правительства России.