27 министров иностранных дел ЕС договорились лишь «внимательно следить» за соблюдением Израилем недавнего соглашения об улучшении доступа гуманитарной помощи в Газу. Принятие списка из 10 вариантов ответных мер на действия Израиля в секторе вновь отложено.

Верховный дипломат ЕС Кая Каллас заявила на пресс-конференции после встречи в Брюсселе, что блок не будет «наказывать» Израиль за действия в Газе, а «внимательно следить» за выполнением соглашения об увеличении поставок продовольствия и открытии дополнительных пропускных пунктов.

«Израиль должен предпринять более конкретные шаги для улучшения гуманитарной ситуации на местах», — сказала Каллас, добавив: «ЕС будет внимательно следить за тем, как Израиль выполняет это общее понимание и обязательства». «Цель не в том, чтобы наказать Израиль, цель — улучшить ситуацию в Газе», — подчеркнула она.

Послы блока будут докладывать о соблюдении соглашения каждые две недели, а ЕС сохранит 10 вариантов мер «на столе» и «готов действовать, если Израиль не выполнит свои обещания».

Среди рассматриваемых мер — приостановка безвизового режима и блокирование импорта из еврейских поселений. На прошлой неделе израильские военные признали «техническую ошибку» после удара, при котором погибли 10 человек, включая шестерых детей, у пункта раздачи воды в Газе.

Некоторые министры выразили недовольство отсутствием действий. Глава МИД Словении Таня Фаён написала в X, что сожалеет об отсутствии «какого-либо консенсуса» по пересмотру Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль. «Принципиальное соглашение» об улучшении гуманитарной помощи «нельзя использовать как оправдание бездействию, — заявила она. — Мы все несем ответственность за защиту гражданских лиц».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал приостановить соглашение с Израилем и ввести эмбарго на поставки оружия: «Эта война должна закончиться, и израильская армия должна уйти».

Его французский коллега Жан-Ноэль Барро поддержал санкции против «лиц и организаций, ответственных за экстремистскую и насильственную колонизацию» на Западном берегу и призвал «остановить любую прямую и косвенную финансовую поддержку колонизации».

Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Франция ранее поддержали приостановку соглашения с Израилем, в то время как Германия, Австрия, Чехия и Венгрия выступают против.