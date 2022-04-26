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Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд
Без этих денег гуманитарный кризис в стране может усугубиться, утверждают ее власти. В целом же Украине каждый месяц нужно не менее $5 млрд международной помощи, заявили в Минфине страны
Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд
Фото: Reuters / Others
26 апреля 2022 г.

Украине требуется чрезвычайная экономическая помощь от Соединенных Штатов в размере $2 млрд каждый месяц. Об этом в комментарии The Washington Post заявил министр финансов страны Сергей Марченко. В общей сложности Украине нужно не менее $5 млрд международной помощи ежемесячно, уточнил он, иначе в стране может усугубиться гуманитарный кризис.

Также Киев в дальнейшем может запросить еще денег на покрытие ущерба от военных действий, добавил министр. «Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну», — пояснил он. По его словам, помимо прочего, деньги нужны на выплату пенсий и зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, а также на покрытие гуманитарных нужд.

С начала войны в Украине, 24 февраля, США уже выделили $1 млрд экономической помощи, о чем говорится на сайте Госдепартамента. Также на прошлой неделе Белый дом согласовал выделение еще $500 млн. Эти деньги должны быть направлены на выплату зарплат, пенсий и оплаты программ поддержки населения.

25 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев и по итогам визита пообещали увеличить военную поддержку Украине. Украинские власти также разработали механизм взыскания замороженных на Западе средств России, которые они будут использовать в своих интересах.

Неделю назад американские власти объявили о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи на сумму $800 млн. Еще один пакет на аналогичную сумму был отправлен Киеву восемь дней назад. Это уже восьмой транш американской военной помощи Киеву с начала войны с Россией, причем общая сумма официально выделенной Украине военной помощи составляет $3,35 млрд.

«И Соединенные Штаты, и наши союзники, и партнеры действуют как можно быстрее, чтобы продолжать предоставлять Украине силы, в которых они нуждаются, [и] оборудование, необходимое их силам для защиты своей страны», — заявил по этому поводу президент США Джо Байден.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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