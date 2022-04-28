В апреле и мае «Газпромбанк» отклонил платеж Австрии и Германии в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 террават/часов газа к концу следующего года, пишет Bloomberg. Платеж в рублях был произведен Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T), сообщает издание.

GM&T пока старается все же провести операцию, для этого она ведет переговоры с «Газпромбанком» и экспортным подразделением «Газпрома». При этом, если о поставках российского газа договориться не удастся, это приведет к уменьшению ввоза энергоносителей в Европу. GM&T придется покупать газ из другой страны по завышенным ценам.

Упомянутая GM&T входит в группу Gazprom Germania, компанию в начале апреля взяло под временное попечение Федеральное сетевое агентство Германии. Это было сделано, чтоб обеспечить безопасный экспорт газа в страну.

Gazprom Germania GmbH, которая является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, ранее принадлежала «Газпром экспорту», однако группа «Газпром» прекратила участие в ней и всех ее активах 31 марта на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии.

После введения санкций из-за войны в Украине президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны. Чтобы сделать это, иностранные компании, которые покупают трубопроводный газ, должны открыть специальные счета типа «К» в «Газпромбанке». Впоследствии деньги переводятся на валютный счет, а затем валюту обменивают на рубли на Московской бирже и переводят сумму «Газпрому».

В результате с начала войны в Украине Евросоюз перевел Москве €47 млрд за поставки газа, нефти и угля, узнало агентство «Анадолу». В публикации говорится, что несмотря на осуждение военных действий, Европа по-прежнему не вводит полное эмбарго на энергоносители из России. Из этого можно сделать вывод, что косвенным образом «ЕС финансирует действия РФ против Украины», посчитал автор статьи.

Bloomberg в конце апреля писал, что уже десять европейских покупателей газа открыли счета в «Газпромбанке» для расчетов с Россией. Четверо из них также смогли оплатить поставки на новых условиях. В дальнейшем ожидаются отключения стран от поставок энергоносителей, если другие покупатели не выполнят требования президента России, утверждало издание. Они возможны не раньше второй половины мая, когда будут производиться следующие платежи.

Также сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность ввести предельную цену за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы страны. Об этом говорилось в публикации Financial Times. По данным газеты, такая мера рассматривается при подготовке очередного пакета санкций против России из-за войны в Украине. О том, что шестой пакет антироссийских санкций может включать ограничения на импорт российской нефти, заявлял и вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.