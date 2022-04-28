Казалось бы, культура не имеет никакого отношения к военным действиям и политическим интригам. Однако тот же шоу-бизнес сейчас серьезно лихорадит. «Если ты не с нами, значит, ты против нас», — считают поклонники артистов, решившие ценить позицию артиста, а не его талант. В итоге одним звездам запрещен въезд в Россию, другим — в Украину, Эстонию, Латвию. И там, и тут появились списки неугодных, хотя правильнее сказать — неугодивших.

Три неравные части

«Всю нашу артистическую, да и вообще культурную, элиту можно условно разделить на три неравные части, — считает музыкальный критик, журналист Артемий Троицкий. — Первая: «Оппозиционеры». Они за свободу и против войны. Их гражданская позиция и имена хорошо известны: Макаревич, БГ, Шевчук и ДДТ, Noise МС, Oxxxymiron, Каста, Face и еще немало рокеров и рэперов, как восьмидесятников, так и молодых. Все они сделали заявления разной степени жесткости в связи с нападением на Украину».

На противоположном полюсе Троицкий разместил «лоялистов» и охарактеризовал их так: «Всегда по команде бодро поддерживают все позорные начинания государства и фактически служат инструментами пропаганды, за что иногда даже подвергаются санкциям». К «лоялистам» он отнес тех, кто «услужливо подпевает властям за деньги, эфиры и привилегии» — это, по мнению критика, Басков, Валерия, Газманов.

Третья группа — самая многочисленная, составляющая 75% работников сцены — «героически молчат. Как партизаны на допросе».

Троицкий делает, как ему кажется, «очень важное примечание»: «Индустрия развлечений и культурного досуга в Российской Федерации, в отличие от всех развитых стран, невероятно сильно зависит от государства. В кинематографе, театре, музейном деле, классической музыке эта зависимость почти стопроцентная. И даже в предельно коммерциализированной поп-музыке, которая во всем мире полностью отделена от государства, у нас в ее дела активно вмешивается и Минкульт, и медийные госкомпании, и даже администрация президента. Они распределяют госзаказы, предоставляют (или нет) телеэфиры, благословляют на корпоративы».

Артисты молчат, потому что «рука кормящего» в одночасье может превратиться в карающую. «Это люди неглупые и хорошо информированные», — пишет Троицкий. Хотя, возможно, они понимают, что они артисты, а не политики, что война пройдет, а жизнь продолжится. Да и где, в какой стране власти не навязывают своего мнения?

Из кумира в предатели

Неприятности, как пишут журналисты, «одна за одной» посыпались на голову Анны Нетребко, когда артистка пыталась сохранить нейтралитет по украинскому вопросу и не высказывала своей гражданской позиции. На молчание Нетребко отреагировала Баварская опера, которая отказалась от сотрудничества с российской и австрийской певицей. Чуть позже по той же причине и так же поступила и нью-йоркская «Метрополитен-опера».

В итоге Нетребко выступила в своих соцсетях с официальным обращением на английском языке, где она, по сути, отвернулась от России. «Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России», — написала Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды и даже фотографировалась с флагом «Новороссии» во время визита в Донецк.

После такого заявления сочли кумира предателем уже многие россияне. От ее концерта отказался Новосибирский театр оперы и балета. Но и бывшие работодатели не распростерли объятья. Анне позволили только в конце апреля и лишь временно заменить заболевшую коллегу, итальянку Марию Агресту, на сцене оперного театра Монте-Карло.

Пожалела 50-летнюю Нетребко писательница Татьяна Толстая. По ее мнению, артистку «там шпыняют и здесь шпыняют». «Всякая мышь пищит на великую Нетребко, — заявила автор бестселлеров в YouTube-шоу «Белый шум» и риторически спросила: — Сколько ей петь-то осталось?»

«Расчет вызывает отвращение»

Писатель и журналист Армен Гаспарян в своем Telegram-канале провел народное голосование, чтобы узнать, кто из «эмигрантов, предателей и русофобов, бежавших из России», получил особенное презрение у русских. Список возглавили Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Ксения Собчак, Максим Галкин, Жанна Агалакова и Тихон Дзядко.

Эти люди публично высказались против решения Кремля начать войну, большинство из них бежало из России. Многие на эмоциях успели дать интервью, в которых высказали русофобские и оскорбительные утверждения.

«Убедительную победу в номинации «разочарование месяца» одержала Чулпан Хаматова, — считает «Царьград». — Некогда любимая актриса миллионов, активно участвовавшая в благотворительности, щедро осыпанная принимаемыми ею (!) знаками внимания власти (звание народной артистки, две госпремии, орден Дружбы), после начала спецоперации уехала на запасной аэродром в Латвию».

Возможно, именно расчетливость наблюдается и в поведение 30-летней примы Большого театра Ольги Смирновой, которая сразу после осуждения вторжения приняла приглашение по работе от Национального балета Нидерландов.

Про артистов, которые осудили войну в Украине, но планируют гастроли в России, и говорить нечего. Как и про Макса Барских, который записался в ряды ВСУ, выкладывает в сеть селфи с учений, но, как выяснилось, одновременно с этим продает билеты на свои концерты в США и по странам Европы.

А судьи кто?

Что будет дальше? Артемий Троицкий сгущает перспективы для россиян: «Наряду с телевизионной развлекательной эстрадой, будут активно насаждаться армейские ансамбли песни и пляски и казачьи хоры, откопают Кобзона и запустят агит-поп про вождя и партию».

Все это будет очень похоже на СССР, только несравненно худшего качества, считает Троицкий, потому что: «Тогда оптимистический репертуар создавали блестящие Пахмутова, Островский, Тухманов, а теперь это будут убогие бездари типа Дениса Майданова». Он считает, что, как и в Советском союзе, вся музыка и культура в целом разделится на «официальную» и «неофициальную».

В этих сгущаемых красках просматриваются не только провокации, но и обесценивание и, скорее всего, самоуспокоение. Поскольку стало очевидно: высказывавшихся против России, но заработавших именно в России свои огромные состояния не простят. Так, уже появился стоп-лист, запретивший некоторым артистам въезд на территорию России в течение следующих 50 лет. Попавший в него певец Иван Дорн заметил, что российский список «сочнее, чем Global 500», телеведущий Андрей Бедняков посетовал, что «так хотел в Воронеж на лето». «Короче, выпуска про Поволжье не будет», — написал популярный в России украинский тревел-блогер Антон Птушкин.

Журналистка Раиса Малиновская уверена, что «артисты, попавшие в стоп-лист, могут сколько угодно изображать равнодушие», но «рано или поздно их карьере придет конец», потому что зарабатывать им будет негде.

«37 год уже наступил. Приличные с виду люди пишут доносы. — констатирует у себя в Telegram-канале блогер и журналист Надежда Стрелец и напоминает: «В 37 году доносчиков не щадили». Стрелец заключает: «Когда безумие этого времени кончится, цитата Сергея Довлатова станет снова актуальной: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?»