О возможности возвращения к советской двухконтурной валютно-финансовой системе, которая существовала во время правления Никиты Хрущева, в интервью с «Российской газетой» рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, для «суверенизации любой национальной финансовой системы» ее платежные средства должны обладать «внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару». Поэтому эксперты и начали прорабатывать предложенный учеными проект. Он, помимо прочего, предлагает определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен и золотом, и группой товаров, и поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в этом случае доллар будет стоить 26,37 руб. Такие идеи «идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики», посчитал Патрушев.

Как поясняет в своей публикации The Moscow Times, использование двухконтурной валютной системы будет означать, что в России будут существовать две национальные валюты, одна из которых будет использоваться для расчетов внутри страны, а другая — для внешней торговли.

«Возродив ее, Россия вернется во времена СССР, где помимо обычного неконвертируемого рубля с 1964 года существовал «переводной рубль», который использовался в торговле с «дружественными» странами СЭВ [Совета экономической взаимопомощи]», — сказано в публикации.

По данным экспертов Финансового университета, двухконтурные денежные системы довольно редко встречаются в мировой практике. Они утверждают, что в подобной системе «внутренняя» валюта будет фактически неконвертируемой, то есть купить доллары и евро на новый рубль не получится. «Такая система позволяет отделить внешнюю стоимость денег (валютный курс) от их внутренней стоимости (покупательной способности) с целью разрешения проблем инфляции, занятости, обеспечения реального сектора экономики финансовыми ресурсами и равномерного распределения доходов», — отметили они.

Секретарь Совбеза в интервью также отметил, что Москва «не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознает, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно». Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России Патрушев назвал опору на внутренний потенциал страны, структурную перестройку национальной экономики на современной технологической основе.

Запад «присвоил себе интеллектуальную монополию на оптимальное устройство общества», также считает он. По словам Патрушева, «шоковые реформы 1990-х в нашей стране были проведены строго по американским методичкам».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в «скомпрометировавших себя валютах» и перейдет к расчетам в рублях. После этого Польша и Болгария отказались от российских поставок энергоносителей.