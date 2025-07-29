Активист и журналист Ауда Хаталин, один из авторов документального фильма «Нет другой земли», получившего в этом году премию «Оскар», был убит во время нападения израильских поселенцев в районе южных Хевронских холмов.

На видеозаписи, сделанной в момент нападения, предположительно зафиксирован израильский поселенец Инон Леви, который ранее попал под санкции США по указу президента Джо Байдена, а затем был исключен из санкционного списка администрацией Трампа. На кадрах видно, как Леви стреляет в сторону палестинцев. Позже он был задержан полицией Израиля для допроса, но официальные обвинения ему предъявлены не были — в итоге его отпустили.

От полученных ранений Хаталин скончался на месте.

По словам активистов из деревни Умм аль-Хайр, где произошел инцидент, все началось с того, что поселенец на бульдозере въехал на палестинские земли и уничтожил деревья и имущество. Когда один из жителей попытался остановить водителя, тот ударил его ковшом. Жители начали бросать камни, и в этот момент, как утверждается, из поселения вышел Леви и открыл стрельбу. Хаталин, находившийся на расстоянии от места конфликта, получил смертельное ранение.

«Сегодня вечером моего дорогого друга Ауду убили», — написал Басель Адра, палестинский соавтор фильма. — «Он стоял у общественного центра своей деревни, когда поселенец выстрелил и пуля пробила ему грудь. Так Израиль уничтожает нас — жизнь за жизнью».

Активисты распространили последнее сообщение Хаталина, отправленное незадолго до гибели. В нем он предупреждал об угрозе захвата земли и инфраструктуры деревни:

«Поселенцы работают за нашими домами… пытались перерезать основную водопроводную трубу… Если у вас есть возможность достучаться до Конгресса, судов — сделайте все возможное», — писал он.

Убийство произошло на фоне роста насилия со стороны поселенцев и израильской армии в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу. По данным местных и международных организаций, с октября 2023 года в этом районе были убиты не менее 1009 палестинцев, более 7 тыс. получили ранения.

Израильский соавтор фильма Юваль Авраам опубликовал видеозапись стрельбы в социальных сетях, призвав расследовать его по всей строгости закона.

Израильская армия подтвердила факт инцидента, заявив, что вооруженный «израильский гражданский» открыл огонь по людям, бросающим камни. Впрочем, никаких мер для него не последовало — Израиль никак не расследует убийства палестинцев на оккупированном Западном берегу.



