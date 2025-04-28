Президент США Дональд Трамп потребовал обеспечить бесплатный проход для американских военных и коммерческих судов через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом он заявил в субботу на своей платформе Truth Social, поручив госсекретарю Марко Рубио «немедленно заняться» этим вопросом.

«Американские корабли должны иметь право свободного прохода через Панамский и Суэцкий каналы, без уплаты каких-либо сборов. Эти каналы не существовали бы без США», — написал Трамп.

Панамский канал, построенный США в начале XX века, с 1999 года находится под контролем Панамы. Президент страны Хосе Рауль Мулино, не упоминая напрямую заявление Трампа, подчеркнул, что установление сборов регулируется автономной Панамской администрацией канала, а «договоренностей об исключениях не существует».

В Египте требования Трампа вызвали волну критики. Член парламента Мустафа Бакри назвал заявление «актом давления и попыткой шантажа суверенного государства». По его словам, Египет не намерен уступать внешнему давлению.

Эксперт по международному праву Айман Салама отметил, что установление пошлин на проход через Суэцкий канал остается «основополагающим суверенным правом Египта», закрепленным международным правом. Он подчеркнул, что «никакие односторонние требования не могут отменить это право».

Суэцкий канал, связывающий Европу и Азию, обеспечивает около 10% мировой морской торговли. В последние годы его значение несколько упало на фоне конфликтов в Красном море. Атаки йеменских хуситов на международные суда привели к резкому падению объемов перевозок через канал: в 2024 году их число сократилось вдвое, а доходы Египта от канала упали на 61%.

При этом США ежегодно выделяют Каиру военную помощь на сумму более $1 млрд — Трамп теоретически может заморозить эти выплаты, используя их для шантажа.

Панамский канал также остается одним из важнейших торговых маршрутов мира, обеспечивая около 40% контейнерных перевозок США между Атлантикой и Тихим океаном. Вашингтон уже ранее заявлял о намерении договориться о приоритетном и свободном проходе своих судов через Панамский канал.



