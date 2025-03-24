ВОЙНА В ГАЗЕ
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Каллас: «Газа принадлежит палестинцам»
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас прибыла в Израиль с призывом немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам
Каллас: «Газа принадлежит палестинцам»
Кайя Каллас / Reuters
24 марта 2025 г.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кайя Каллас в воскресенье вечером прибыла в Израиль. Основная цель визита — добиться немедленного возвращения к режиму прекращения огня в секторе Газа.

«Страдания должны прекратиться. Разрушение сектора Газа только усиливает радикализацию», — подчеркнула Каллас.

Она заявила, что военная операция Израиля привела к гибели ужасающего числа людей и подчеркнула, что продолжающаяся война наносит ущерб обеим сторонам.

При этом Каллас отметила, что Израиль имеет право на самооборону, но должен соблюдать нормы гуманитарного права. Она особо подчеркнула, что угрозы аннексии части Газы являются неприемлемыми.

По ее словам, в ходе переговоров с израильским и палестинским руководством она намерена настаивать на необходимости срочных переговоров и немедленного освобождения всех заложников.

В понедельник запланированы встречи Каллас с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, главой МИД Гидеоном Сааром и лидером оппозиции Яиром Лапидом. Она также посетит Палестину, где проведет переговоры с президентом Махмудом Аббасом и премьером Мухаммедом Мустафой.

Ранее в воскресенье Каллас посетила Египет, где провела встречи с представителями Иордании, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Там обсуждался предложенный арабскими странами план восстановления сектора Газа, который она назвала «реалистичным».

«Газа принадлежит палестинцам. Когда эта война закончится, сектор надо восстановить как можно скорее», — заявила глава европейской дипломатии.

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