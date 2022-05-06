По всей России, от Камчатки до Москвы, разнообразные структуры ищут специалистов по мобилизационной подготовке и работе в военное время. Такие вакансии обнаружило издание The Moscow Times.

Так, в конце апреля столичная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по крупнейшим налогоплательщикам опубликовала вакансию на должность «сотрудника службы безопасности» и указала, что соискателю нужно будет вести «мобилизационную подготовку инспекции к деятельности в военное время и в условиях военного и чрезвычайного положения».

Тогда же эксперта направления мобилизационной подготовки и мобилизации начало искать УВД по Северо-Западному округу Москвы. Указано, что в его обязанности будет входить подготовка «документов мобилизационного планирования», а также реализация «специальных решений федеральных органов исполнительной власти в части, касающейся мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки».

Подобные объявления — о вакансиях специалистов по вопросам мобилизации и гражданской обороны — на сайте HeadHunter разместили и другие организации. Среди них ГУП РК «Крым-Фармация» (аннексированный Симферополь), Тюменское МТУ Росавиации, ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского» (Белгород), Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово, Камчатский край).

Государственная новосибирская областная клиническая больница пообещала специалисту по «мобилизационной работе» зарплату от 22 тыс. руб, а московский НПЦ «Вигстар», входящий в Объединенную приборостроительную корпорацию, — 60 тыс. руб. В обязанности кандидата входит «проведение мероприятий по переводу производства на работу в условиях военного времени», в том числе при «объявлении мобилизации».

При этом в конце апреля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обратил внимание, что Кремль может отказаться от термина «специальная операция» и объявить «войну» с последующей мобилизацией. По словам британского министра, власти могут выбрать 9 мая, чтобы сказать, что им «нужно больше людей», чтобы пополнить армию, увязшую при наступлении в Украине.

Уоллес подчеркивал, что не имеет конкретных сведений, но его мнение, по данным CNN, разделяют и другие западные чиновники. Они полагают, что военное положение в России может усилить общественную поддержку боевых действий в Украине, а также позволит властям объявить мобилизацию.

При введении военного положения в стране прекратят свою деятельность политические партии, будут запрещены митинги, собрания и пикеты, будет введена цензура, ограничено движение людей, включая запрет на выезд из страны, смену места жительства. Также может быть объявлен комендантский час, у жителей и компаний может быть в любой момент изъято имущество для нужд обороны.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о возможной мобилизации «чушью» и неправдой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также ответил «нет» на вопрос о том, может ли начаться массовый призыв в армию.

В то же время американское издание Newsweek пишет, что Россия уже восполнила кадровые военные потери в Украине за счет скрытой мобилизации, без проведения всеобщих официальных призывных мероприятий.

По мнению старшего аналитика международной организации Crisis Group Олега Игнатова, на данный момент у российских властей не стоит остро проблема нехватки личного состава для участия в военной «спецоперации». «Как я понимаю, [власти] нашли достаточно людей, которые готовы подписать контракт. Конечно, у них все еще есть проблемы, ведь их еще нужно обучить. Это не возымеет немедленного эффекта. Но я не думаю, что эта проблема стоит так остро», — заявил аналитик.

Игнатов назвал эти меры скрытой мобилизацией, с помощью которой российские власти рассчитывают решить кадровые проблемы без дорогостоящей федеральной мобилизации, которая могла бы снизить уровень поддержки населения и увеличить и без того огромные траты оборонного бюджета государства. «Если у вас уже есть скрытая мобилизация, уже есть много солдат, чтобы вести военные действия, почему вы должны объявлять официальную мобилизацию?» — констатировал он.

Также аналитик отметил, что, по его мнению, нет абсолютно никаких явных доказательств того, что Кремль «готовится к чему-то большему», чем то, что есть сейчас.