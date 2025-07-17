ВОЙНА В ГАЗЕ
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Третий суицид за неделю: израильский солдат покончил с собой на оккупированных Голанах
Очередной израильский солдат совершил самоубийство на военной базе в сирийских Голанских высотах, оккупированных Израилем. Это третья смерть среди военнослужащих за последние 10 дней
Третий суицид за неделю: израильский солдат покончил с собой на оккупированных Голанах
Третий суицид за неделю: израильский солдат покончил с собой на оккупированных Голанах / TRT Russian
17 июля 2025 г.

По данным израильских СМИ, погибший служил в бригаде «Нахаль» и участвовал в боевых действиях в Газе. Его тело было обнаружено на территории базы. Военная полиция начала расследование.

Неделей ранее в лесу у города Цфат застрелился резервист, также проходивший службу в Газе. Вскоре еще один солдат был найден мертвым при похожих обстоятельствах.

«За неделю покончили с собой трое солдат. Эта реальность душит. С начала года — уже не менее 15 таких случаев. Эта война разрушает жизни», - заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

По подсчетам издания Haaretz, с начала войны против Газы в октябре 2023 года самоубийства совершили не менее 42 военнослужащих. Газета Israel Hayom сообщила о 21 случае только за 2024 год.

С начала геноцидной войны в Газе убито не менее 68 500 палестинцев, около 10 000 из них остались погребенными под руинами, большинство — женщины и дети.

Израиль игнорирует призывы к перемирию и продолжает осаду, вызвавшую голод и эпидемии. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Израиль также является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.

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