По данным израильских СМИ, погибший служил в бригаде «Нахаль» и участвовал в боевых действиях в Газе. Его тело было обнаружено на территории базы. Военная полиция начала расследование.



Неделей ранее в лесу у города Цфат застрелился резервист, также проходивший службу в Газе. Вскоре еще один солдат был найден мертвым при похожих обстоятельствах.



«За неделю покончили с собой трое солдат. Эта реальность душит. С начала года — уже не менее 15 таких случаев. Эта война разрушает жизни», - заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид.



По подсчетам издания Haaretz, с начала войны против Газы в октябре 2023 года самоубийства совершили не менее 42 военнослужащих. Газета Israel Hayom сообщила о 21 случае только за 2024 год.



С начала геноцидной войны в Газе убито не менее 68 500 палестинцев, около 10 000 из них остались погребенными под руинами, большинство — женщины и дети.



Израиль игнорирует призывы к перемирию и продолжает осаду, вызвавшую голод и эпидемии. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Израиль также является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.