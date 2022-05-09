С 2019 года стамбульскую мечеть Чамлыджа, где находится Музей исламских цивилизаций, посетили 25 млн человек. Об этом сообщает Daily Sabah. Мечеть не только представляет собой величественный архитектурный комплекс, но и является одним из самых современных мест поклонения мусульман. Там расположены художественная галерея, конференц-зал, библиотека и художественная мастерская.

Идея создания Чамлыджа принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, ее строительство началось 7 августа 2013 года. Комплекс сочетает в себе традиции оттоманской и сельджукской архитектуры. Его открытие состоялось 7 марта 2019 года, в торжественной церемонии открытия принимал участие президент Эрдоган. Как отметил тогда глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, эта мечеть является гордостью не только Стамбула. «Мечеть Чамлыджа является гордостью всей нашей страны, всего исламского мира», — отметил он.

Высота мечети составляет 72 метра (в честь 72 проживающих в городе национальностей), высота двух из шести минаретов — 90 метров, остальных четырех минаретов — 107,1 метра (так увековечена победа династии Сельджуков в 1071 году над византийской армией), а диаметр главного купола мечети — 34 метра. Главные ворота весом шесть тонн возвышаются на 6,5 метра и достигают 5 метров в ширину. На внутренней поверхности главного купола здания написаны 16 имен Аллаха.

В комплексе расположены восемь мастерских общей площадью 3,5 тыс. кв. м, площадь библиотеки составляет 3 тыс. кв. м, а в конференц-зале можно разместить 1071 человека. Внутренняя парковка вмещает 3,5 тыс. автомобилей.

По словам главы стамбульской мечети Эргина Кулунка, проект мечети был завершен за 60 месяцев. На время пандемии коронавируса посещение комплекса было ограничено, но со спадом заболеваемости количество его посетителей резко увеличилось. В последний раз, по словам Кулунка, массовое посещение мечети состоялось в Ночь аль-Кадр, которая символизирует ниспослание Корана пророку Мухаммаду. «У нас было очень много посетителей и верующих, думаю, в мечеть пришли не менее 25 тыс. человек, — отметил Кулунк. — Среди наших посетителей — люди, которые предпочитают для молитв нашу мечеть и приезжают со всех уголков Турции».

Музей исламских цивилизаций открылся в начале Рамадана. С того момента его посетили более 150 тыс. человек, сказал Кулунк. В музее 15 тематических секций, в том числе посвященные ткачеству в Турции, пророку Мухаммаду и традиционному искусству. В библиотеке комплекса, которая работает до полуночи, более 50 тыс. книг.