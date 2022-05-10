С начала лета представительства Узбекистана будут открыты еще в десяти российских регионах. Таким образом количество представительств достигнет 16, сообщает «Профиль» со ссылкой на пресс-службу Агентства по внешней миграции Узбекистана.

С 1 июня откроются представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Воронежской, Тульской, Волгоградской, Нижегородской, Иркутской, Амурской областях, Краснодарском, Пермском, Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе. Уже 10 мая главы представительств выехали в российские города.

До этого о данной инициативе говорил первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов. Он говорил, что с апреля ведомство будет расширять количество представительств в России и что при представительствах будут организованы центры поддержки прав мигрантов. В их задачи будет входить рассмотрение трудовых споров узбекистанцев с российскими работодателями.

До этого представительства страны уже были открыты в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Уже, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

В начале мая Москва утвердила с Узбекистаном соглашение об отмене обязательной регистрации на 15 дней с даты въезда для граждан этой страны и для россиян, въезжающих в республику. Исполнение соглашения не повлечет значительного увеличения числа пребывающих и не снизит эффективность надзора в сфере миграции, отмечалось тогда. По официальным данным узбекистанской стороны, на 1 января 2022 года в России работали более 1 млн узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках в других странах. В том числе за счет организованного набора — 100,1 тыс. человек (рост почти в 10 раз). В январе-марте оргнабор сократился в 3,7 раза, до 2,2 тыс. узбекистанцев.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории России было подписано еще в апреле 2017 года.

Ранее TRT на русском писал о том, что 205 тыс. уроженцев Центральной Азии получили российское гражданство. В 2021 году российскими гражданами стали 735,4 тыс. человек, 103,7 тыс. выходцев из Таджикистана 49,9 тыс. жителей Казахстана, 46,9 тыс. жителей Армении, 31,9 тыс. узбекистанцев. Далее следуют азербайджанцы (30,8 тыс. человек), белорусы (24,5 тыс. человек), молдаване (23,7 тыс. человек) и кыргызстанцы (19,2 тыс. человек).