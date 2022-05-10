После небывалого падения российская валюта уверенно пошла в рост: в конце апреля впервые с марта 2020-го курс доллара на Московской бирже опускался ниже 66 рублей за доллар, а курс евро — ниже 70 рублей.

«Рубль продемонстрировал невероятную в сложившихся условиях устойчивость и почти полностью отыграл потери», — отмечают экономисты и обозреватели даже западных изданий. Впрочем, эксперты также уверены в том, что сильный рубль сейчас невыгоден ни российским экспортерам, ни государству, поэтому с большой долей вероятности Минфин и Центробанк предпримут усилия для того, чтобы… ослабить его.

Что обвалило российскую валюту?

Причины переживать за рубль в феврале и марте были объективные: Россия потеряла внушительный объем средств из валютных резервов вследствие их заморозки в США и ЕС, произошел резкий и серьезный отток капитала, для российских товаров, мягко сказать, усложнился доступ к рынкам сбыта.

Тем не менее, падение рубля в то время некоторые эксперты называют «эмоциональным», после него, как отметил в комментарии News.ru доцент кафедры политологии Российского экономического университета имени Плеханова Вадим Ковригин, традиционно последовала коррекция: так было в 2008-м, в 2014-м, это наблюдается и сейчас. Действительно, в начале «спецоперации» граждане РФ в панике скупали валюту даже по крайне невыгодному курсу, пытаясь таким образом спасать свои накопления. Сейчас эмоции утихли. «Россияне валюту не покупают, — указывает «Росбалту» и экономист Владислав Жуковский, но уточняет: — У многих банально уже нет на это денег».

Почему доллар называют дряхлеющим?

Также Ковригин считает, что сегодня следует говорить не столько об укреплении рубля, сколько об ослаблении доллара и евро: их репутация и статус пострадали, причем очень сильно. Одно лишь обозначение перспективы расчета за газ не в долларах существенно ослабил долларовую систему. Плюс рублевая схема оплаты создала дополнительный спрос на российскую валюту и приток на рынок евро.

Некоторые эксперты констатируют: американцы явно не рассчитали с санкциями против России и на самом деле больше ударили ими по самим себе, другими словами — они объявляли антирублевую войну, в итоге же участвуют в антидолларовой. Неслучайно «Белый дом вынужден печатать баксы, чтобы хоть как-то поддержать американский образ жизни». Последствия боевых действий в Украине наложились и на без того рекордный уровень инфляции в США, который ФРС в конце 2021-го пыталась побороть достаточно мягкой политикой, а с 2022 — постепенным повышением ставок.

За счет чего укрепился рубль?

Власти России ввели специальный режим и перекрыли пути оттока капитала. В частности, российские «деревянные» укрепили: запрет на продажу активов для нерезидентов, реализация валютной выручки экспортерами, и, как уже было сказано выше, поставки газа за рубли.

Большую роль сыграли и ограничения на валютообменные операции внутри страны, в том числе казавшийся поначалу сомнительным и возмутительным запрет россиянам снимать со своих личных счетов больше 10 тысяч долларов наличными. Кстати, в конце апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что отменить объявленный до 9 сентября запрет досрочно будет «вряд ли возможно».

Кроме того, при большом притоке иностранной валюты сегодня нет ее оттока. «Нет внешнего туризма — население не ездит так массово за рубеж, — поясняет экономист Жуковский и перечисляет другие факторы, «удерживающие» доллары и евро в РФ: — Упали объемы импорта — просто потому, что он стал дороже в полтора-два раза, и люди стали меньше потреблять, то есть спрос на импорт сокращается. Западные компании уходят из России и прекращают поставки товаров в страну. В результате валюты в стране копится большое количество, она дешевеет, а рубль растет».

Также укреплению рубля способствовал взлет нефтяных котировок на фоне возможных санкций ЕС против российского топлива: Brent поднялась до 108 долларов за баррель.

Однако опытные экономисты напоминают: крепкая нацвалюта всегда негативно сказывается на экспортно ориентированных экономиках вроде российской. Они предупреждают: дорогой рубль может привести к соблазну покупать, а не производить, что возвращает экономику на рельсы зависимости от импорта.

Почему сильный рубль — плохо?

Сильное укрепление рубля так же плохо, как и сильное падение, говорит финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Если рубль будет и дальше укрепляться, то государству придется урезать статьи расходов бюджета. К тому же сильная национальная валюта делает менее конкурентным производство: российские товары и услуги на международном рынке станут дороже, а значит — менее востребованными, объясняет эксперт.

Депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева считает нынешнее укрепление рубля излишним. По ее мнению, российскую валюту необходимо было «держать на уровне 80–85 рублей», что было бы «равновесной ценой».

Однако кандидат экономических наук Николай Кульбака настаивает: «Этот (сегодняшний — прим. редакции) курс, скорее, нужен для каких-то внутренних расчетов бизнеса. Здесь самая большая проблема заключается в том, что сейчас этот курс в принципе немножко искусственно подтягивают для того, чтобы он был более выгоден для российского экспорта, который еще хоть чуть-чуть, но остался».

Потому Ковригин прогнозирует: доллар может «сходить» к отметке 65, но потом все равно вернется к «выше 70». Вопрос только, насколько выше 70?

Какие прогнозы?

Долгосрочных прогнозов аналитики не дают: они оперируют «короткими горизонтами», поскольку ситуация в мировой экономике и политике сейчас меняется ежедневно. Ключевой угрозой для рубля на сегодня и в ближайшее время остается перспектива нефтяного эмбарго. Эксперты поясняют так: если физические объемы поставок сильно упадут, валютная выручка резко сократится.

И тогда тренд на укрепление рубля может измениться на противоположный, отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман: ЦБ и правительству придется принимать меры для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. «При таком сценарии будет краткосрочный всплеск нефтяных котировок в мае — июне до 160-180 долларов. Однако затем, испытав шок предложения и потребления, нефть начнет дешеветь и может обвалиться, как в 2008-м. Значит, рубль в итоге дойдет до 100-110 за доллар и 115-120 за евро к концу года», — полагают эксперты TeleTrade.

При этом Гойхман не исключает, что власти России сами примут меры по ограничению роста курса рубля. Возможно, снизятся требования по продаже выручки экспортерами, будет стимулироваться импорт для заполнения товарного рынка. Не исключено, что госбанки станут больше покупать валюту, создавая спрос на нее и пополняя свои счета.

Экономист Владислав Жуковский также полагает: «Скорее всего, сейчас будут приняты меры для ослабления рубля. Словесные интервенции глава ЦБ уже провела, сказав, что бизнес бьет тревогу, РСПП кричит, что у них чуть ли не будет денег на зарплаты сотрудникам. Я думаю, скоро этот праздник жизни закончится, и рубль начнут разворачивать обратно».

По словам главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдана Зварича, «в текущий момент более адекватным уровнем по паре доллар/рубль выглядит диапазон 70–75 рублей». Некоторые эксперты думают, что с учетом текущих цен на нефть и геополитических факторов комфортным для российской экономики является курс доллара 80–85 рублей. Они отмечают, что курс в этом направлении скорректируется уже во второй половине мая — начале июня.

Что делать россиянам с валютой?

Если кто-то хотел купить валюту, сейчас подходящий момент, говорит экономист Владислав Жуковский. Другие эксперты уверены: гражданам России, даже несмотря на существенное обесценивание иностранных денег, не стоит спешить избавляться от своих валютных сбережений. Лучше, чтобы одни эмоции не сменялись другими, пусть и позитивными от крепости рубля, уточняют они.

«Людям вообще предпринимать ничего не стоит, потому что сейчас в общем никаких больших возможностей использовать валюту не существует, — размышляет Кульбака и заключает: — Теоретически у вас эти доллары есть, но ни снять, ни использовать для покупки или продажи чего-либо нельзя. Поэтому они просто у вас виртуально висят». Экономист вообще порекомендовал в ближайшие полгода-год не ориентироваться на валютные курсы внутри России. Тем более простым россиянам не стоит их анализировать и пытаться предугадать их изменения.