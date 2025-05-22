ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Когда Европа признает Палестину?
Британия и Франция договорились признать палестинское государство в июне, во время конференции ООН
Когда Европа признает Палестину?
Пропалестинские демонстрации в Лондоне / Reuters
22 мая 2025 г.

Официальные переговоры в правительстве Британии о возможности признания Палестины государством начнутся уже 23 мая, сообщает Guardian. По ее данным, переговоры ускорились после того, как глава британского МИД Дэвид Лэмми ранее на этой неделе приостановил торговые переговоры с Израилем, осудив блокаду помощи для Газы как «чудовищную».

Аналогично готовится признать Палестину в качестве государства и Франция. На фоне растущего давления в международном сообществе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил: «Мы не можем оставить детям Газы в наследство лишь насилие и ненависть. Поэтому мы настроены признать палестинское государство».

Предварительно Лондон и Париж объявят о признании Палестины в июне, на полях конференции ООН по вопросу двухгосударственного решения. Она пройдет в Нью-Йорке с 17 по 20 июня под эгидой Франции и Саудовской Аравии. 

Главный вопрос — возможно ли признание Палестины при продолжающемся отказе Израиля от мирного процесса. Ожидается, что на конференции обсудят и встречные шаги: например, признание Израиля странами, такими как Индонезия и Саудовская Аравия. Однако без четкого плана по созданию палестинского государства этот трек считается невозможным.

Конференция ООН может круто изменить дипломатический баланс: почти 150 стран уже признали Палестину, но крупные державы Запада до сих пор воздерживались. Теперь, под давлением гуманитарного кризиса и растущего общественного недовольства, Париж, Лондон и другие могут сделать исторический шаг. На этом фоне особенно заметно молчание Германии — власти ФРГ пока стараются не критиковать Израиль и не признают Палестину.

Израиль жестко возражает против идеи двух государств, несмотря на давление ООН. И в этом Тель-Авив поддерживает администрация Трампа. Новый американский посол в Израиле Майк Хакаби поставил под сомнение саму необходимость палестинской государственности. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможное признание Палестины Францией «наградой за террор».

Отдельная тема — экспорт оружия Израилю. Комитет британского парламента вызвал министров для разъяснений: как после частичного запрета, введенного в сентябре 2024 года, были одобрены лицензии на экспорт вооружений в Израиль на сумму более £127 млн. Это превышает суммарные поставки за 2020–2023 годы.


Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us