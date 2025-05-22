Официальные переговоры в правительстве Британии о возможности признания Палестины государством начнутся уже 23 мая, сообщает Guardian. По ее данным, переговоры ускорились после того, как глава британского МИД Дэвид Лэмми ранее на этой неделе приостановил торговые переговоры с Израилем, осудив блокаду помощи для Газы как «чудовищную».

Аналогично готовится признать Палестину в качестве государства и Франция. На фоне растущего давления в международном сообществе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил: «Мы не можем оставить детям Газы в наследство лишь насилие и ненависть. Поэтому мы настроены признать палестинское государство».

Предварительно Лондон и Париж объявят о признании Палестины в июне, на полях конференции ООН по вопросу двухгосударственного решения. Она пройдет в Нью-Йорке с 17 по 20 июня под эгидой Франции и Саудовской Аравии.

Главный вопрос — возможно ли признание Палестины при продолжающемся отказе Израиля от мирного процесса. Ожидается, что на конференции обсудят и встречные шаги: например, признание Израиля странами, такими как Индонезия и Саудовская Аравия. Однако без четкого плана по созданию палестинского государства этот трек считается невозможным.

Конференция ООН может круто изменить дипломатический баланс: почти 150 стран уже признали Палестину, но крупные державы Запада до сих пор воздерживались. Теперь, под давлением гуманитарного кризиса и растущего общественного недовольства, Париж, Лондон и другие могут сделать исторический шаг. На этом фоне особенно заметно молчание Германии — власти ФРГ пока стараются не критиковать Израиль и не признают Палестину.

Израиль жестко возражает против идеи двух государств, несмотря на давление ООН. И в этом Тель-Авив поддерживает администрация Трампа. Новый американский посол в Израиле Майк Хакаби поставил под сомнение саму необходимость палестинской государственности. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможное признание Палестины Францией «наградой за террор».

Отдельная тема — экспорт оружия Израилю. Комитет британского парламента вызвал министров для разъяснений: как после частичного запрета, введенного в сентябре 2024 года, были одобрены лицензии на экспорт вооружений в Израиль на сумму более £127 млн. Это превышает суммарные поставки за 2020–2023 годы.



