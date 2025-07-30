Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга, первая леди Мелания Трамп, испытывает симпатию к президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть», — отметил Трамп.

Однако, по его словам, симпатия Мелании не мешает ей трезво оценивать действия России.

«Она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем», — добавил президент.

Трамп подчеркнул, что Мелания играет важную роль в его восприятии конфликта. В середине июля президент отметил, как делился с супругой надеждой на мир в Украине после разговоров с Путиным, но затем узнавал от жены о новых обстрелах.

«Я говорю: «У нас был хороший разговор, думаю, все налаживается». А она отвечает: «Странно, только что ударили по дому престарелых», — рассказал он о беседе с Меланией.

В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэкон сообщил, что именно Мелания повлияла на ужесточение позиции президента США в отношении России. Она якобы постоянно напоминает ему о продолжающихся ударах по Украине.

Ранее СМИ писали, что Трамп разочарован Владимиром Путиным. Глава Белого дома и сам не раз публично выражал недовольство, подчеркивая, что российский лидер «убивает очень много людей». Трамп также сообщил о намерении увеличить помощь Украине и подтвердил продажу вооружений странам НАТО.

На этой неделе он сократил ультиматум для Путина до 10 дней на заключение мирного соглашения, пригрозив в противном случае ввести 100% тарифы на весь российский импорт.

«Он говорит вежливо, а потом бомбит всех», — резюмировал Трамп общую канву своего общения с Путиным.





