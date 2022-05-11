Ударные беспилотные летательные аппараты ANKA турецкого производства будут производиться в Казахстане, сообщил разработчик дронов — турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ).

В компании напомнили, что в прошлом году с казахстанской стороной был подписан контракт на поставку беспилотников ANKA. Однако в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering — уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане.

Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране. Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил гордость ростом интереса зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA. «Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном», — подчеркнул Котиль.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.