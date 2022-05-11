После начала войны в Украине доля россиян, доверяющих телеканалам, упала с 33% до 23%. При этом более надежным источником информации люди считают Telegram-каналы и соцсети, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование рекламной компании GroupM.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах России с населением больше 100 тыс. человек.

Треть респондентов называли телевидение вызывающим доверие источником информации 17 марта, это число снизилось на 10% к 27 апреля. При этом больше всего доверие к телевидению снизилось среди жителей малых городов — с 34% до 24%. В крупнейших городах, Москве и Петербурге, этот показатель опустился с 27% до 21%.

Рейтинги некоторых новостных телеканалов снизились, хотя внимание к большинству из них остается высоким, выяснили в GroupM. Авторы исследования сравнили показатель TVR (среднесуточное время, которое тратит зритель на просмотр телеканала, включая его хотя бы на 1 минуту) за периоды 14–20 февраля и 18–24 апреля и узнали, что продолжительность просмотра «Первого канала» сократилась на 18%, до 1,46 минуты, НТВ — на 6%, до 1,44 минуты. Интерес к «России 24» вырос на 55%, до 0,59 минуты. При этом данные по «России 1» не изменились.

Изменилось и отношение к интернет-СМИ. В марте надежными их считал каждый четвертый, однако к концу апреля доля таких людей сократилась до 23%. Чаще онлайн-прессе доверяют читатели в возрасте 45-60 лет, а доверие к соцсетям, блогам и телеграм-каналам в целом увеличилось с 19% до 23%.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявили, что изменения в медиапотреблении всегда происходят в кризисных ситуациях, так это произошло и с пандемией коронавируса, и с войной в Украине. «Вероятно, шок прошел, население адаптировалось к ситуации», — отметила директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская.

До этого «Коммерсантъ» писал, что еще в марте PepsiCo, Procter & Gamble, L'Oreal Groupe и некоторые другие компании заявили о приостановке рекламных инвестиций. Но при этом, по словам директора российского офиса ECI Media Management Дмитрия Кураева, значительная часть американских рекламодателей пока только переносила бюджеты на осень, «а теперь эти деньги точно не вернутся».