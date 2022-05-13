Поляки все чаще стали звонить в ремонтно-строительные компании и спрашивать о том, как отремонтировать, улучшить или превратить в бункеры подвальные помещения. Интерес к подобным постройкам связан со страхом вторжения России в страну, пишет The Wall Street Journal.

При этом стоимость подобного проекта, по данным Варшавской ассоциации инженеров и технического строительства, может достигать 10-30 тыс. злотых (от 150 тыс. до 437 тыс. руб.). Цена частного бомбоубежища достигает 500 тыс. злотых (около 7,5 млн руб.). «Нет убежища, которое защитит вас от ядерного удара. В случае нападения моя семья уедет за пределы Варшавы, а я останусь воевать», — сообщил по этому поводу глава ассоциации Радослав Секунда.

Как сообщает The Wall Street Journal, польские бомбоубежища были построены во время холодной войны, когда законодательство страны обязывало компании и муниципалитеты строить убежища в жилых, промышленных и административных зданиях, они должны были быть оснащены надежной системой фильтрации воздуха. Как правило, защищенные укрытия располагаются в подвалах. В Польше в 1970-х также начали появляться альтернативные бункеры — станции метро и подземные гаражи.

В стране, по данным за 2017 год, насчитывается 39,8 тыс. подземных убежищ, в которых может разместиться только 1 млн человек, — то есть менее 3% от общей численности населения страны. Состояние этих укрытий оценивается как «неудовлетворительное». Помимо прочего, они не соответствуют критериям герметичности убежищ, а также им не хватает адекватной системы фильтрации воздуха. Также некоторые бывшие бомбоубежища превращены в гражданские объекты, к примеру в бары и рестораны.

На фоне российской угрозы власти Германии сообщали, что они планируют построить в стране новые бункеры. В их планы входило укрепление подземных парковок, станций метро и подвалов, благодаря чему они и должны были превратиться в бомбоубежища. Всего, по словам министра внутренних дел Нэнси Фезер, в Германии насчитывается 599 современных убежищ.

В мае неизвестные облили красной краской здание КПП и табличку на входе в посольство Польши в Москве. До этого МИД России потребовал извинений от польской стороны за то, что 9 мая посла России в Варшаве Сергея Андреева облили красным сиропом во время возложения цветов к могилам советских солдат.